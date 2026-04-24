中美新一輪貓熊保育合作　「平平」「福雙」將赴美

▲福雙。（圖／翻攝中國野生動物保護協會）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國野生動物保護協會於去年與美國亞特蘭大動物園簽署了貓熊保護國際合作研究協議。根據協議規定，來自成都貓熊（熊貓）繁育研究基地的一對貓熊「平平」（雄性）和「福雙」（雌性）將赴美開啓為期十年的貓熊保護合作。

中國野生動物保護協會表示，為確保兩隻貓熊在美健康生活，美方積極開展場館改造提升等各項準備，為參與新一輪合作的貓熊創造更舒適和更安全的生活環境。中方專家同期向美方提供場館改造技術指導，明確貓熊場館設施、飼養管理、食物保障、健康護理等標準要求。

中國野生動物保護協會指出，按照上一輪合作協議規定，貓熊「洋洋」和「倫倫」於1999年前往亞特蘭大動物園開始旅居生活，共繁育成活5胎7崽，取得了中國與歐美地區開展貓熊國際繁育合作的最好成績。

▼平平。（圖／翻攝中國野生動物保護協會）



中國野生動物保護協會提到，雙方還開展了行為訓練、預防獸醫學、保護教育等多項合作，學術交流活躍，成果豐碩，為提高貓熊保護研究技術水平，促進貓熊保護事業的發展發揮了重要作用，為增進中美人民之間的相互瞭解和友誼作出了積極的貢獻。

中國野生動物保護協會還說，中美新一輪貓熊保護國際合作將進一步推動兩國在貓熊重大疾病防治、疾病防控、科技交流及助力貓熊野外保護、貓熊國家公園建設等方面取得更多成果，為全球生物多樣性保護和增進兩國人民之間的友誼作出新的貢獻。