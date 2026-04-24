　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南消二大辦EMT繼續教育　導入AHA新知強化院前處置

▲台南市政府消防局第二救災救護大隊辦理EMT繼續教育訓練，強化救護人員到院前緊急醫療能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府消防局第二救災救護大隊辦理EMT繼續教育訓練，強化救護人員到院前緊急醫療能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為持續精進到院前緊急醫療救護專業能力，提升第一線救護人員面對多元緊急狀況的應變處置，台南市政府消防局第二救災救護大隊於4月21日及23日辦理「初、中級救護技術員繼續教育訓練」，課程導入AHA最新急救新知、院前進階處置及特殊病人呼吸道管理，全面強化救護戰力，守護市民生命安全。

▲台南市政府消防局第二救災救護大隊辦理EMT繼續教育訓練，強化救護人員到院前緊急醫療能力。（記者林東良翻攝，下同）

第二大隊指出，本次訓練緊扣國際醫療趨勢與實務需求，課程規劃三大主軸，包括「緊急醫療救護職業安全及救護品質管理-AHA新知」、「院前輸血、院外醫療」及「呼吸與呼吸道治療處置-特殊病人」，期盼讓救護人員不只熟悉基本生命支持，更能面對重大創傷、大量失血、呼吸困難及高風險患者時，於第一時間做出正確判斷與處置。

▲台南市政府消防局第二救災救護大隊辦理EMT繼續教育訓練，強化救護人員到院前緊急醫療能力。（記者林東良翻攝，下同）

其中，AHA新知課程導入最新國際急救指引及職業安全觀念，強化救護人員自我防護與品質管理；院前輸血、院外醫療課程，則針對重大創傷或大量失血患者，介紹院前輸血技術及院外醫療處置概念，讓救命處置更前移，爭取黃金救援時間。

▲台南市政府消防局第二救災救護大隊辦理EMT繼續教育訓練，強化救護人員到院前緊急醫療能力。（記者林東良翻攝，下同）

另在特殊病人呼吸道管理部分，訓練內容涵蓋甦醒球BVM操作技巧、呼氣末二氧化碳監測EtCO₂應用，以及骨針IO T2鑽頭操作訓練，透過理論講授、情境模擬與器材實作，讓參訓人員在擬真環境中反覆熟練關鍵技術，提升臨場判斷、呼吸支持與循環處置能力。

▲台南市政府消防局第二救災救護大隊辦理EMT繼續教育訓練，強化救護人員到院前緊急醫療能力。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，到院前緊急救護是守護市民生命安全的重要關鍵，救護現場瞬息萬變，唯有持續精進專業技能，才能提供最即時、有效的醫療服務。透過系統性繼續教育訓練，不僅能提升消防同仁專業素養，也展現市府對公共安全與醫療品質的重視。
消防局長楊宗林指出，現代救護工作已從基本生命支持，逐步朝高專業化、精緻化發展，本次課程導入最新AHA指引與進階處置技術，期望讓救護同仁在第一時間即能提供更接軌醫院端的醫療照護。

▲台南市政府消防局第二救災救護大隊辦理EMT繼續教育訓練，強化救護人員到院前緊急醫療能力。（記者林東良翻攝，下同）

第二救災救護大隊長王騰毅表示，持續教育是維持救護戰力的重要基石，尤其面對特殊病患與高風險情境，更需要紮實訓練與熟練技術支撐，第二大隊將持續強化團隊整體救護能量，為市民提供更安全、可靠的緊急醫療服務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／金管會鬆綁禁令！台積電飆新天價
快訊／清秀女警慘了　再被分局記過兩次
快訊／高雄工廠火警！黑煙狂竄　6區快關窗
快訊／水源快速道路事故　上班車潮塞爆
女駕駛衝加油站撞爛　拿電子煙全身狂抖
超商咖啡「買2送2」優惠一次看
快訊／台股重返38K！　台積電大漲
李洋上任7個月「砍掉協會3億」　Cheap要部長保重：小心擋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消二大辦EMT繼續教育　導入AHA新知強化院前處置

金門松柏園避難演練驗證應變力　科技通報、照護人力同步到位

觀音區保障里市民活動中心動工　打造全齡友善空間

元智大學推動「領路人計畫」　AI預約業師助學生職涯起飛

投身攝影一甲子　江村雄獲聘暨大榮譽講座教授

金門預算審查激烈攻防 董森堡提議刪除農試所800萬預算遭否決

近9千人參賽！Challenge Taiwan本週末登場　東警全面啟動交管

台東推動不動產廉政教育　稅地攜手強化反賄反詐

台東推動職人誠信教育　三方攜手深化反賄反詐觀念

台東推動工地智慧管理　AI監測上線強化空污防制

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

陸女不爽空服員沒說中文　機內失控吼叫：我是China！

(加入黃男畫面)涉幫男友偷查個資　清秀女警遭移送北檢

(無字)塑料倉庫恐怖大火「全面燃燒」黑煙蔽天　鐵皮燒到變形

擁康橋、享實中！高雄青埔站磁吸新貴 學區捷運宅「達麗世界學」宜業宜居

【伊朗公開影片】首度扣押貨櫃船！革命衛隊持槍登船

南消二大辦EMT繼續教育　導入AHA新知強化院前處置

金門松柏園避難演練驗證應變力　科技通報、照護人力同步到位

觀音區保障里市民活動中心動工　打造全齡友善空間

元智大學推動「領路人計畫」　AI預約業師助學生職涯起飛

投身攝影一甲子　江村雄獲聘暨大榮譽講座教授

金門預算審查激烈攻防 董森堡提議刪除農試所800萬預算遭否決

近9千人參賽！Challenge Taiwan本週末登場　東警全面啟動交管

台東推動不動產廉政教育　稅地攜手強化反賄反詐

台東推動職人誠信教育　三方攜手深化反賄反詐觀念

台東推動工地智慧管理　AI監測上線強化空污防制

以色列無人機險遭擊落！反手狙殺3真主黨成員　炸成火球畫面曝

全台逾10萬戶成屋庫存待去化　1區占1/3壓力最大

沒讓救護車挨罰3600元　騎士辯「只是反應慢」抗罰失敗

快訊／清秀女警替前男友查個資10萬交保　再被分局記過兩次

快訊／金管會鬆綁禁令！　台積電飆2140元新天價、大漲60元

大谷翔平挑戰MVP＋賽揚？名球評點關鍵：2條件缺一不可

吸大學生祭優惠！北大特區桌遊店變非法賭場　強制斷水電阻營業

快訊／高雄工廠火警！黑煙狂竄　市府急發空品警告：6區注意

快訊／水源快速道路2車碰撞！往基隆高架全線封閉　上班車潮塞爆

李灝宇一怒直接折棒影片被挖出！網：是個狠人　教頭先打預防針

安心亞開男友條件囉～　記者：就KEN哥啊！

地方熱門新聞

董森堡提議刪除預算遭否決

花蓮吉安桶裝瓦斯補助開跑　每戶最高646元

觀音區保障里市民活動中心　動工

元智大學推動「領路人計畫」　AI預約業師

攝影家江村雄獲聘暨大榮譽講座教授

太平媽加持後真的3天完售　闆娘西螺福興宮還願

金酒廈門年度預算遭議會全數刪除

桃園燈會主燈「飛馬」　移置「千塘行旅」

台東最美星空　8場音樂會+遍地星光計畫登場

失智婦初抵金門不慎走失　警1小時尋獲

桃園捷運綠線德和路雨水下水道　超前完工

Challenge Taiwan本週末登場　東警全面啟動交管

台東推動工地智慧管理　AI監測上線強化空污防制

嘉邑行善團挹注重建龍德橋　戴遺物讓爸爸看見

更多熱門

相關新聞

消防裝備被質疑「掛蛋」南消1795組呼吸器在手今年再購316組

消防裝備被質疑「掛蛋」南消1795組呼吸器在手今年再購316組

針對外界質疑台南市消防裝備採購「掛蛋」問題，台南市消防局22日回應，強調目前裝備採購採取「實戰導向、分階段升級」策略，並非外界所稱停滯不前，相關規劃均依整體救災需求逐步推動。

從小學會保命！南消進苓和國小教「1216逃生原則」強化防災力

從小學會保命！南消進苓和國小教「1216逃生原則」強化防災力

南消第四大隊強化救護戰力中級救護員複訓全面升級

南消第四大隊強化救護戰力中級救護員複訓全面升級

南消一大推「新式7項體能測驗」強化實戰力

南消一大推「新式7項體能測驗」強化實戰力

防汛超前部署！南消第七大隊觀夕平台操舟訓練強化水域救援戰力

防汛超前部署！南消第七大隊觀夕平台操舟訓練強化水域救援戰力

關鍵字：

南消二大EMT教育院前處置

讀者迴響

熱門新聞

新北惡男拿喪屍煙彈迷昏少女與友人輪流侵犯

「吃飯順序換一下」血糖峰值狂降40%！醫推：媲美控糖藥

女警官產後大出血亡　診所遺憾發聲：配合調查

5/1綜所稅來了　6大新制一次看

美高層警告韓國瑜　國防預算要在川習會前通過！否則付出慘痛代價

威力彩詭異3連號　頭獎15槓下期上看3.3億

涉幫男友偷查個資　清秀女警移送北檢

今鋒面抵達清晨雨最大　放晴時間點出爐

魚缸有鱷魚還逼主播泡下去　博主遭封號

川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場

追白沙屯媽祖！走到一半突倒地　香燈腳搶救8天亡

日「大尺度網紅」熱舞創流量密碼　百萬人封無罩教主

新青安買透天！寬限期快到了「崩潰求助」　釣出地政士

「下一個輝達」在台灣！　AI浪潮成最大紅利贏家

比香腸糟！「夜市爆紅小吃」3大危機　醫：常吃恐罹胃癌

更多

最夯影音

更多
「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼
太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面