南消二大辦EMT繼續教育　導入AHA新知強化院前處置

▲台南市政府消防局第二救災救護大隊辦理EMT繼續教育訓練，強化救護人員到院前緊急醫療能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為持續精進到院前緊急醫療救護專業能力，提升第一線救護人員面對多元緊急狀況的應變處置，台南市政府消防局第二救災救護大隊於4月21日及23日辦理「初、中級救護技術員繼續教育訓練」，課程導入AHA最新急救新知、院前進階處置及特殊病人呼吸道管理，全面強化救護戰力，守護市民生命安全。

第二大隊指出，本次訓練緊扣國際醫療趨勢與實務需求，課程規劃三大主軸，包括「緊急醫療救護職業安全及救護品質管理-AHA新知」、「院前輸血、院外醫療」及「呼吸與呼吸道治療處置-特殊病人」，期盼讓救護人員不只熟悉基本生命支持，更能面對重大創傷、大量失血、呼吸困難及高風險患者時，於第一時間做出正確判斷與處置。

其中，AHA新知課程導入最新國際急救指引及職業安全觀念，強化救護人員自我防護與品質管理；院前輸血、院外醫療課程，則針對重大創傷或大量失血患者，介紹院前輸血技術及院外醫療處置概念，讓救命處置更前移，爭取黃金救援時間。

另在特殊病人呼吸道管理部分，訓練內容涵蓋甦醒球BVM操作技巧、呼氣末二氧化碳監測EtCO₂應用，以及骨針IO T2鑽頭操作訓練，透過理論講授、情境模擬與器材實作，讓參訓人員在擬真環境中反覆熟練關鍵技術，提升臨場判斷、呼吸支持與循環處置能力。

市長黃偉哲表示，到院前緊急救護是守護市民生命安全的重要關鍵，救護現場瞬息萬變，唯有持續精進專業技能，才能提供最即時、有效的醫療服務。透過系統性繼續教育訓練，不僅能提升消防同仁專業素養，也展現市府對公共安全與醫療品質的重視。

消防局長楊宗林指出，現代救護工作已從基本生命支持，逐步朝高專業化、精緻化發展，本次課程導入最新AHA指引與進階處置技術，期望讓救護同仁在第一時間即能提供更接軌醫院端的醫療照護。

第二救災救護大隊長王騰毅表示，持續教育是維持救護戰力的重要基石，尤其面對特殊病患與高風險情境，更需要紮實訓練與熟練技術支撐，第二大隊將持續強化團隊整體救護能量，為市民提供更安全、可靠的緊急醫療服務。