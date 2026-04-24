「美濃大峽谷」至今罰單僅收25萬　議員轟：難道又要全民買單？

▲「美濃大峽谷」大動作重罰上百萬，市府認了：至今罰單僅收25萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員許采蓁在高雄市議會針對農地遭盜採砂石形成的「美濃大峽谷」提出質詢，直指現場最大天坑深達20公尺，至今仍未完成復原，同時也追問罰款收繳狀況。經發局長廖泰翔坦承，市府開出上百萬的罰單，實際收繳率卻僅有2%，目前僅收回約25萬元。許采蓁痛批，農地被挖成峽谷，市府卻對違法者束手無策，國土治理完全失守。

許采蓁指出，針對罰款收不到的問題，經發局承認受裁處的行為人大多名下無財產，導致難以追討。許采蓁質疑，高額罰單看似嚴厲，實際上卻因違法者雙手一攤喊沒錢而形同虛設；若政府只會開單做樣子，等同讓不法份子逍遙法外，再高的罰單也沒有嚇阻力。

此外，許采蓁進一步揭露，面對如此龐大的坑洞，經發局至今卻連整復所需的「具體時間」與「經費金額」都評估不出來。許采蓁痛批，後續清運廢棄物與買土回填才是真正最龐大的花費，若違法者無力承擔，這筆鉅額的恢復經費難道又要全民買單？她強烈質疑市府消極處理的態度，怒轟「難道市府準備拍拍屁股走人，把爛攤子直接留給下一個市府嗎？」

▲「美濃大峽谷」大動作重罰上百萬，市府認了：至今罰單僅收25萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

許采蓁要求，市府不應僅以成立專案小組作為推託之詞，必須儘速向市民交代明確的坑洞復原期程、資金追償進度及究責結果。她強調將持續緊盯「美濃大峽谷」的後續處理，要求市府務必守住土地正義，切勿讓高雄市民為市府查緝機制失靈買單。

經發局長廖泰翔回應，專案小組組成人員包含經發局、環保局、農業局、工務局、交通局等等相關局處，最重要就是每周去定期巡檢既有坑洞，目前為止沒有再新增任何新的坑洞。

至於罰單的部分，廖泰翔坦言，這是一個新形態的犯罪集團，他們可能會用年輕人作為人頭的方式來進行租地以及盜採的行為，目前實收的金額大約也僅25萬。

廖泰翔指出，但近期在起訴書有看到包含地主以及後面的金主以及他們過程當中如何交流，有更多的人員跟人證跟物證被找出來，後續法院就會進行相關的裁判以及裁處。