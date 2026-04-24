　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「美濃大峽谷」至今罰單僅收25萬　議員轟：難道又要全民買單？

▲▼美濃大峽谷 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲「美濃大峽谷」大動作重罰上百萬，市府認了：至今罰單僅收25萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員許采蓁在高雄市議會針對農地遭盜採砂石形成的「美濃大峽谷」提出質詢，直指現場最大天坑深達20公尺，至今仍未完成復原，同時也追問罰款收繳狀況。經發局長廖泰翔坦承，市府開出上百萬的罰單，實際收繳率卻僅有2%，目前僅收回約25萬元。許采蓁痛批，農地被挖成峽谷，市府卻對違法者束手無策，國土治理完全失守。

許采蓁指出，針對罰款收不到的問題，經發局承認受裁處的行為人大多名下無財產，導致難以追討。許采蓁質疑，高額罰單看似嚴厲，實際上卻因違法者雙手一攤喊沒錢而形同虛設；若政府只會開單做樣子，等同讓不法份子逍遙法外，再高的罰單也沒有嚇阻力。

此外，許采蓁進一步揭露，面對如此龐大的坑洞，經發局至今卻連整復所需的「具體時間」與「經費金額」都評估不出來。許采蓁痛批，後續清運廢棄物與買土回填才是真正最龐大的花費，若違法者無力承擔，這筆鉅額的恢復經費難道又要全民買單？她強烈質疑市府消極處理的態度，怒轟「難道市府準備拍拍屁股走人，把爛攤子直接留給下一個市府嗎？」

▲▼ 「美濃大峽谷」大動作重罰上百萬　市府認了：至今罰單僅收25萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「美濃大峽谷」大動作重罰上百萬，市府認了：至今罰單僅收25萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

許采蓁要求，市府不應僅以成立專案小組作為推託之詞，必須儘速向市民交代明確的坑洞復原期程、資金追償進度及究責結果。她強調將持續緊盯「美濃大峽谷」的後續處理，要求市府務必守住土地正義，切勿讓高雄市民為市府查緝機制失靈買單。

經發局長廖泰翔回應，專案小組組成人員包含經發局、環保局、農業局、工務局、交通局等等相關局處，最重要就是每周去定期巡檢既有坑洞，目前為止沒有再新增任何新的坑洞。

至於罰單的部分，廖泰翔坦言，這是一個新形態的犯罪集團，他們可能會用年輕人作為人頭的方式來進行租地以及盜採的行為，目前實收的金額大約也僅25萬。

廖泰翔指出，但近期在起訴書有看到包含地主以及後面的金主以及他們過程當中如何交流，有更多的人員跟人證跟物證被找出來，後續法院就會進行相關的裁判以及裁處。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
529 2 5311 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股史上第5大漲點！台積電收新天價
停火恐破局！美軍密擬「3大方案」開打荷莫茲海峽
沈玉琳堅決不讓老婆改嫁！　芽芽電話那頭泣不成聲
28歲女闖紅燈慘死　恐怖瞬間曝
一圖看「高德地圖」紅什麼！政府喊封殺　下載量反衝冠
聯發科飆漲停　美系外資最新目標價出爐
快訊／台中某高中3學生「呼吸喘、肢體無力」送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

除役才回台！男赴美國念醫學滯留20年拿綠卡　逃避當兵遭法院判刑

瞬間畫面曝！嘉義路口機車鏟倒機車　2人倒地…闖紅燈女子不治

快訊／北捷萬大線永和工地傳意外！　2工人骨折受傷送醫

快訊／宜蘭平交道旁民宅竄惡火　 濃煙狂衝大批消防搶救中

大力卜捐2千雙協助馨生人起步！法務部長見證：重新啟程的象徵

快訊／台中某高中上烹飪課　3學生「呼吸喘、肢體無力」送醫

太扯！大甲媽扶轎男「張腿跨過多名信眾」　埤頭法主聯誼會道歉

快訊／警車突偏移連撞對向3車！現場畫面曝　警身體不適送醫

停紅燈突脫褲20秒　騎士辯「尿急」被打臉

「美濃大峽谷」至今罰單僅收25萬　議員轟：難道又要全民買單？

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

陸女不爽空服員沒說中文　機內失控吼叫：我是China！

擁康橋、享實中！高雄青埔站磁吸新貴 學區捷運宅「達麗世界學」宜業宜居

(加入黃男畫面)涉幫男友偷查個資　清秀女警遭移送北檢

(無字)塑料倉庫恐怖大火「全面燃燒」黑煙蔽天　鐵皮燒到變形

下雨天沒辦法出門散步　狗狗氣到談判求食物補償

除役才回台！男赴美國念醫學滯留20年拿綠卡　逃避當兵遭法院判刑

瞬間畫面曝！嘉義路口機車鏟倒機車　2人倒地…闖紅燈女子不治

快訊／北捷萬大線永和工地傳意外！　2工人骨折受傷送醫

快訊／宜蘭平交道旁民宅竄惡火　 濃煙狂衝大批消防搶救中

大力卜捐2千雙協助馨生人起步！法務部長見證：重新啟程的象徵

快訊／台中某高中上烹飪課　3學生「呼吸喘、肢體無力」送醫

太扯！大甲媽扶轎男「張腿跨過多名信眾」　埤頭法主聯誼會道歉

快訊／警車突偏移連撞對向3車！現場畫面曝　警身體不適送醫

停紅燈突脫褲20秒　騎士辯「尿急」被打臉

「美濃大峽谷」至今罰單僅收25萬　議員轟：難道又要全民買單？

MEOVV Anna成為肌研最新代言人　娜璉超愛用奶昔唇釉高級感色號公開

陸影業巨頭華誼兄弟「被申請破產」　8年巨虧80億...還不起千萬債務

快訊／台股收漲1218.25點、史上第5大漲點　台積電收新高2185

卓榮泰稱逐顆查美國馬鈴薯　徐巧芯諷：突然變成「逐顆」工程師

豬肋排買1送1！美式餐廳勞動節優惠　10盎司肋眼牛排現省201元

高雄73歲失智婦騎車迷途跨區移動　GPS助潮州警2小時尋回

沈伯洋被讚「可大談巴哈1小時」　蔣萬安：讓我想起老朋友堅哥

除役才回台！男赴美國念醫學滯留20年拿綠卡　逃避當兵遭法院判刑

林美秀搖身一變女主角　拷貝舒淇經典畫面

南消六大無人機訓練登場　導入影像辨識提升搜救效率

【你怎麼吃獨食！】阿拉斯加犬發現哥哥在獨享投餵　直接撞飛牠XD

社會熱門新聞

新北惡男拿喪屍煙彈迷昏少女與友人輪流侵犯

女警官產後大出血亡　診所遺憾發聲：配合調查

涉幫男友偷查個資　清秀女警移送北檢

追白沙屯媽祖！走到一半突倒地　香燈腳搶救8天亡

台中男檢查腸胃隔天竟亡　家屬批診所無歉意

阿伯掏「10米鞭炮陣」迎大甲媽鑾轎

即／馬國女大生命案　梁育誌無期徒刑定讞

即／女警替前男友查個資獲交保　再被分局記過兩次

快訊／中正二分局28歲女警幫前男友偷查個資　今早10萬交保

性侵殺害馬國女大生「可教化」逃死　家屬回應了

台中台74線警匪追逐！詐團車手拒檢衝撞遭開槍

即／女高中生遭勒脖拖行　警鎖定對象火速逮捕

太魯閣號出軌釀49死　肇禍包商部分犯行定讞

即／台中某高中上烹飪課　3學生肢體無力送醫

更多熱門

相關新聞

美濃大峽谷盜砂回填起訴106人、扣3千萬現金

美濃大峽谷盜砂回填起訴106人、扣3千萬現金

橋頭地檢署追查「美濃大峽谷」及大樹區非法開挖、回填廢料案，歷經多月蒐證，密集發動14波搜索與拘提行動，繼日前起訴前市議員特助石麗君等12人後，橋檢今（11）日進行第二、三波偵結起訴，總計起訴多達106人，檢方指出，遭盜挖範圍相當於約2個澄清湖球場面積，規模罕見，除重創地貌與生態，也形成環境安全隱憂，同步查扣現金3197萬元、大批土地與重型機具。

美濃大峽谷盜採起訴12人　陳其邁要求清除土方

美濃大峽谷盜採起訴12人　陳其邁要求清除土方

即／美濃大峽谷盜砂石填棄物　議員前特助12人起訴

即／美濃大峽谷盜砂石填棄物　議員前特助12人起訴

高雄前金區預售屋優勢成房市亮點

高雄前金區預售屋優勢成房市亮點

「土方之亂」引爆全台大停工　網友質疑：以前都亂倒？

「土方之亂」引爆全台大停工　網友質疑：以前都亂倒？

關鍵字：

美濃大峽谷砂石盜採罰款收繳復原期程高雄市府

讀者迴響

熱門新聞

新北惡男拿喪屍煙彈迷昏少女與友人輪流侵犯

王俐人震撼宣布上SWAG直播！

「吃飯順序換一下」血糖峰值狂降40%！醫推：媲美控糖藥

女警官產後大出血亡　診所遺憾發聲：配合調查

快／金管會鬆綁禁令！　台積電飆2140元新天價、大漲60元

威力彩詭異3連號　頭獎15槓下期上看3.3億

美高層警告韓國瑜　國防預算要在川習會前通過！否則付出慘痛代價

「三人行情侶」閃電宣布分手！　他淚揭3年情變原因

美超微痛失甲骨文14億美元大單　1台廠傳接手成贏家

5/1綜所稅來了　6大新制一次看

新青安買透天！寬限期快到了「崩潰求助」　釣出地政士

涉幫男友偷查個資　清秀女警移送北檢

今鋒面抵達清晨雨最大　放晴時間點出爐

魚缸有鱷魚還逼主播泡下去　博主遭封號

川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場

更多

最夯影音

更多
「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼
太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面