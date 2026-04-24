金門松柏園避難演練驗證應變力　科技通報、照護人力同步到位

▲金門縣消防局第二大隊前往松柏園進行火災極端情境避難驗證。（圖／金門縣消防局提供）

記者鄭逢時／金門報導

因應高齡化帶來的照護與安全挑戰，金門縣消防局第二大隊23日前往松柏園進行火災極端情境避難驗證，在人力吃緊的設定下完成疏散測試，10分鐘內成功將院內長者引導至安全區域，展現機構整體的應變能力。

本次演練由副大隊長李忠仁帶隊，動員3車7人參與，採取貼近實際狀況的情境設計，從火警發生、初期處置到避難引導逐步檢視。更特別模擬夜間值勤人力不足的情況，驗證機構在高度壓力環境下仍能維持運作效率，以確保長者能快速、安全撤離。

消防局指出，在長照機構中外籍看護為第一線照護主力，語言差異被視為潛在風險之一，因此，消防局平時就積極推動多語防災教育與急救訓練。本次演練結果顯示，看護人員已能熟練掌握應變流程，於關鍵時刻發揮穩定指引與協助疏散的功能，能有效補足照護現場的溝通落差。

此外，機構內建置的119火警自動通報裝置與警報系統也同步接受測試，當偵測到火煙時可即時連線通報，大幅縮短反應時間，讓消防單位得以及早掌握狀況並迅速啟動救援機制，同時減輕機構夜班人員的壓力。

消防局強調，面對高齡社會的挑戰，安全防護不能只依賴單一系統，而需整合人員訓練與科技設備。此次驗證不僅是提升機構防災能力，也展現跨域合作的成果，未來也將持續深化相關作為，打造更完善的長者安全照護環境。