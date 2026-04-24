伊朗戰後規劃曝　英軍部署「颱風戰機」巡航荷莫茲

▲英國皇家空軍（RAF）「颱風」戰鬥機（Typhoons）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國政府傳出已做好準備，將在伊朗戰爭結束後，派遣駐紮於卡達的皇家空軍（RAF）「颱風」戰鬥機（Typhoons）巡邏荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。這項計畫是多國任務的一部分，旨在確保這條戰略水道在戰後維持暢通。

英法共商戰後部署 30國代表齊聚

根據《衛報》報導，英國與法國共同在諾伍德總部（Northwood headquarters）舉行的為期兩天、共30國參與的軍事規劃會議中，提出了派遣「颱風」戰機的方案。除了英法外，德國、挪威、南韓與澳洲也派代表出席，美方則是由英方持續提供最新進度。

英國國防大臣希利（John Healey）與法國國防部長沃特蘭（Catherine Vautrin）發表聯合聲明，要求規劃人員開發「務實的軍事方案」及「協調聯合計畫」，以維護海峽的導航自由。

戰功顯赫！颱風戰機曾擊落「見證者」無人機

目前有8架超音速「颱風」戰機駐紮於卡達。在美以聯軍襲擊伊朗後引發的38天中東戰爭期間，這些戰機表現活躍，曾多次擊落「見證者」（Shahed）無人機，協助保衛波斯灣盟友。

除了空軍部署，英軍也提議派遣獵雷無人機與專業潛水員，協助清理伊朗在海峽佈下的水雷。不過，目前尚未決定是否增派「龍號」（HMS Dragon）或其他戰艦前往。

川普狠酸航母是「玩具」 英軍重心轉向空軍

雖然英國計畫維持海峽暢通，但美國總統川普（Donald Trump）對此態度反覆，時而要求各國出力，時而稱美國不需要幫助。川普上個月甚至公開嘲諷英國的兩艘航空母艦是「玩具」，直言英國只會在「戰爭結束後」才願意派出航母。

事實上，自去年秋天奈頓（Richard Knighton）接掌國防參謀長後，英軍的重心已從海軍轉向空軍。戰爭爆發之初，英方認為賽普勒斯的空軍基地可發揮與航母相同的功能，因此優先部署戰機至卡達與阿克羅蒂里（Akrotiri），並配置反無人機小隊。

英國政府強調，不會參與任何以軍事行動強行打開海峽的計畫。但英法兩國已表示，一旦達成和平協議或持續停火，願意採取行動保護油輪與商船，應對預期中威脅程度較低的挑戰。