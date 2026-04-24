26歲單親爸「GG突噴血」！整根爛掉確診陰莖癌　斷根10cm

記者王佩翊／編譯

英國一名現年33歲的單親爸爸哈米爾（Steven Hamill）近日登上節目，分享自己在26歲時罹患罕見「陰莖癌」的驚悚經歷。他當時下體嚴重腫大且瘋狂噴血，卻被醫師以「你太年輕不可能是癌症」為延誤診斷，導致病情惡化。等到確診時，他的陰莖被癌細胞啃食出一個大坑，整個生殖器宛如「被咬一口的香蕉」，為了保命只能被迫斷根、切除約10公分（4英吋）。

下體噴血染紅廚房！醫因「太年輕」誤診包皮炎

根據《紐約郵報》報導，哈米爾回憶，2019年某天早上醒來，他發現自己的生殖器嚴重腫脹。當時年僅26歲的他以為沒什麼大不了的，因此選擇置之不理，相信有一天「自己會好」。直到某天他在廚房泡茶時，突然感覺下半身濕透，低頭一看發現血流如注，而牆壁、櫃子和地板全被鮮血染紅。

他趕緊就醫，然而第一線醫師卻斬釘截鐵地告訴他，「不可能是陰莖癌，你才26歲，這病只有50歲以上的人才會得。」醫師隨後判定他只是患有嚴重的「包皮龜頭炎」，僅給予類固醇藥膏治療。哈米爾當時還慶幸自己逃過一劫，沒想到這竟是噩夢的開始。

西裝內塞成人紙尿褲！姊姊大婚當天噴血昏迷

在使用藥膏後，病情非但沒好轉，哈米爾反而陷入劇烈疼痛，「感覺像有無數根針在每一秒不斷刺向龜頭」。在姊姊婚禮前夕，他在車內再度噴血昏迷，但為了不搞砸姊姊的大喜之日，他竟穿上「成人紙尿褲」遮蓋血跡，靠一邊喝著婚禮上的酒，一邊麻醉自己的疼痛，努力撐過婚禮。

直到他再次回到醫院，泌尿科醫師驚覺事態嚴重，立刻轉診癌症專科，這才發現癌細胞已經瘋狂侵蝕他的生殖器。哈米爾冷靜地描述當時慘況，「我的陰莖看起來就像一根咬過一口的香蕉，中間有一個巨大的坑洞。」

被迫切除10公分救命！拒絕重建後活出自我

由於癌細胞擴散迅速，原本只需進行包皮環切術，最後卻演變成必須切除約10公分（4英吋）的生殖器頂端。主治醫師坦言，「情況很糟，我會儘量幫你保留剩餘部分。」

哈米爾術後選擇不進行重建手術，因為醫師無法保證能「恢復感覺」，而生殖器的大小對他而言一點也不重要。他豁達表示，這場大病讓他重新認識自己的身體，雖然「長度」縮減，但他在溝通與親密關係上變得更有耐心與深度，也學會珍惜生命。