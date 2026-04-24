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MacBook Neo問世「蘋果生態系迎重大變革」　外媒驚：入門門檻大降

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果（Apple）MacBook Neo正式在台灣發售，以A18 Pro晶片為主體，價格只要19,990元起就可以進入蘋果生態系，立即造成果粉搶購。對此，外媒列出近年蘋果將策略走向平價實惠，一整套蘋果生態系的裝置比一台搭載 M5晶片的MacBook Pro還便宜，驚訝「蘋果入門款產品線從未如此實惠」。

▼蘋果在近年推出不少入門款產品，大幅下降進入門檻。（圖／路透）

▲▼蘋果執行長庫克（Tim Cook）主持蘋果發表會。（圖／路透）

外媒詳列一套蘋果平價產品，包含

iPhone 17e：21,900 元
MacBook Neo：19,990  元
iPad（第 11 代）：11,990 元
巧控鍵盤：9,490 元
Apple Pencil（USB-C）：2,690 美元
Apple Watch SE 3：7,900 元
AirPods 4：4,490 元
Apple TV 4K：4,490 元
HomePod mini：3,000 元
AirTag：990 元

總價為 86,750 元，比搭載 M5 Pro 晶片的 16 吋 MacBook Pro 的起價 89,990元便宜 3000元，而通常入門款的蘋果產品搭配教育方案會更省。對此，外媒指出「MacBook Neo」是影響這次變革的關鍵，僅需要19,990元，是迄今蘋果最經濟實惠的筆電，同時也搭載A系列晶片，先前在美國等地區上市後，Tim Cook也指出，「蘋果迎來有史以來Mac新用戶銷量最好的一周」。

對此，外媒也指出現在很多入門款的產品CP值都遠超於同系列更貴產品，像是iPhone 17e與售價 799 美元的iPhone 17搭載了相同的 A19 晶片和 4800 萬像素主鏡頭，兩者的主要區別僅在於 iPhone 17e 的螢幕尺寸略小（60Hz）、後置單相機以及瀏海螢幕設計，這些差距對於剛入門的用戶來說，幾乎可以忽略不計，且多可以搭載Apple Intelligenc使用。

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