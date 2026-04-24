去公廁竟變密室逃脫！婦遭脫落門軌反鎖　女警隔門喊話神救援

▲公廁門軌脫落卡死，婦人受困險象環生，士林警消破門神救援 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

「阿姨不要害怕，警察在這裡陪您！」一句溫暖而堅定的安撫，成了受困幽暗公廁中婦人最大的定心丸。北市士林區日前發生一起驚險的受困意外，一名婦人如廁後竟遭滑脫的沉重門板反鎖在狹小悶熱的空間內，所幸巡邏員警及時趕抵現場，會同消防人員破門救援，才結束這場虛驚。

事情發生在文林路342號對面的公共廁所，何姓婦人如廁完準備離開，沒想到門軌突然滑脫，厚重的門板就這樣卡死了，她被困在裡面動彈不得，又熱又悶，只能不停呼救。

文林派出所警員黃亭瑄當時正在外頭執行交通違規取締，接到通報後立刻趕往現場。她沒有急著硬撬門，而是先隔著門板安撫何婦的情緒，一直跟她說「警察在這裡，不要怕」，讓何婦慢慢冷靜下來。

▲文林派出所警員黃亭瑄耐心安撫受困婦人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

黃員隨後和在場民眾一起嘗試推拉門板，但門卡得太死，怎麼弄都打不開。眼看何婦受困時間越來越長，她當下決定通報119，請消防人員帶工具來處理。最後在警消合力搶救下，門板順利排除，何婦平安脫困，對員警的幫助連聲道謝。

士林分局提醒，公共廁所的門鎖、門軌如果看起來老舊或有異狀，最好別用，並通報管理單位處理。萬一真的被困在密閉空間，先深呼吸別慌，趕快打110或119，或是用手機聯絡家人、拍門發出聲音，讓外面的人知道你在哪裡。