千元入手Mac撿到便宜？　買家嗨完慘噴42萬元

記者黃翊婷／綜合報導

南投一名買家日前在社群軟體看到一則貼文，對方聲稱只要1000元就能買到一台Mac，他以為撿到便宜，於是立刻下訂，結果卻誤入詐騙集團的「實體認證」陷阱，最終損失42萬餘元。

▲小清誤以為用1000元就能買到Mac，結果卻落入詐團陷阱。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日公布一起案例，買家小清（化名）日前在社群軟體上滑到一則非常引人的貼文，賣家聲稱只要1000元就能買到一台Mac，當下覺得撿到便宜，沒有多想便立刻聯繫賣家表示想要下訂，心中還暗自慶幸自己手腳夠快。

小清提到，當時賣家告知要用超商寄件完成交易，然後給他一個連結，點進去之後被導向一個看起來很像官網的頁面，接著進入所謂的「客服」階段；假客服說需要進行「實體認證」，語氣聽起來很專業，他被誘導配合點擊、輸入資料、進行金融帳戶相關操作。

小清說，操作一段時間之後，他突然覺得很奇怪，於是停下來查看帳戶，竟發現裡面的錢早就已經被轉出去了，共計損失42萬9980元，他嚇得立刻上網查詢，才發現這是很常見的一種詐騙手法。

警方提醒，網路購物詐騙是我國詐騙手法前5名中的第1名，除了常見的實體認證、客服連結等手法之外，現在最新的手法是「無卡提款」，詐團會要求轉傳QR code讓民眾降低戒心，但筆數一多，還是可能掏空荷包，請民眾務必小心留意，以免受騙。