快訊／台南民宅竄火！5人一度受困「就地避難」　警消搶入救援

記者林東良、莊智勝／台北報導

台南市東區東興路一處民宅今(24日)清晨5時37分許傳出火警，火勢往鄰戶延燒，導致現場共5人受困。警消獲報後立即出動人車到場，並透過雲梯車、共生面罩將5名傷者全數救出，後續送往醫院治療，初估沒有生命危險。警消初步調查，起火原因疑似為4樓房間一部電風扇引起，詳細起火原因尚待進一步釐清。

▲台南民宅起火，警消救出5人。（圖／記者林東良翻攝）

警消今晨接獲通報，東平與東興路口一處住宅大樓4樓傳出火警，立即出動28車、69人到場，發現屋內共有5人受困，經中心聯繫後指引就地避難，令其房門緊閉，經指揮官掌握受困人數、位置後，立即動員滅火排煙、並展開搜索。

警消先後救出24歲男性(戴共生面罩)鼻孔碳粒、意識清醒；25歲男性(戴共生面罩)鼻孔碳粒、意識清醒；21歲男性(戴共生面罩)鼻孔碳粒、意識清醒；另戶則透過雲梯車救出40歲男性，鼻孔碳粒、意識清醒；72歲女性，鼻孔碳粒、意識清醒。5人經送醫治療後沒有生命危險。

警消初步調查，現場為5樓RC、6樓鐵皮加蓋連棟建物，起火點位於4樓，有火煙竄出，進一步調查後，確認起火點位於4樓房間，燃燒面積約25平方公尺，疑為電風扇引起火災，有財損需火調釐清。