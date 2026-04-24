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美國宣布大麻降級！　司法部：改列低危險藥物

▲▼大麻已是許多發展中國家重要的經濟作物，與國內經濟息息相關。（圖／路透）

▲美國司法部23日宣布，將立即鬆綁部分大麻產品的限制。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國藥物政策迎來數十年來最重大變革！美國司法部23日宣布，將立即鬆綁部分大麻產品的限制，並迅速推動將大麻重新歸類為危險性較低的藥物。這項決定預計將重塑美國產值高達470億美元的大麻產業，為相關企業與科研領域注入強心針。

擺脫「與海洛因同級」　大麻將重新歸類

根據司法部計畫，受各州政府監管的醫療大麻產品，將從現行「第一級管制藥品」（Schedule I，即與海洛因同級的高成癮藥物）中移出，改為歸類至濫用潛力「低至中等」的類別。

未來，大麻將與常見的止痛藥、K他命（ketamine）以及睪固酮（testosterone）列為同一等級，經由美國食品藥物管理局（FDA）核准的大麻產品也將一併適用此項分類。代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）表示，政府將「速件處理」這項計畫，目標是將這種具精神活性植物的所有用途都重新定義為危險性較低。

帶動470億美元商機　相關股價一度跳漲13%

雖然此舉尚未達到全美「合法化」的程度，但對於產值470億美元的大麻（cannabis）產業具有指標性意義。目前美國除了愛達荷州與堪薩斯州外，其餘各州皆已允許醫療或娛樂用途，但在聯邦法律的框架下，企業仍面臨極大的經營阻礙。

這項鬆綁政策將大幅降低研究門檻、減輕企業稅務負擔，並使其更容易獲得銀行融資。消息一出，包括Canopy Growth、Tilray Brands及Trulieve Cannabis等在美掛牌的大麻公司股價，一度應聲跳漲6%至13%。市場研究機構BDSA更預估，到2026年，美國合法大麻的銷售額將突破470億美元。

川普行政命令推動　修正拜登時期未竟之志

這項政策轉向是追隨總統川普（Donald Trump）去年12月的行政命令。當時川普指示司法部著手放寬大麻管制。事實上，拜登（Biden）政府在2024年也曾嘗試推動類似措施，但在川普重返白宮前仍未定案，最終被美國緝毒局（DEA）撤回。
大麻公司Tilray Brands執行長西蒙（Irwin Simon）讚許，這對美國來說是「關鍵時刻」，認為聯邦政策終於與科學、醫學及患者需求接軌。

反對派憂安全風險　參議員痛批：方向錯誤

然而，大麻鬆綁仍面臨不少挑戰。批評者擔心，合法化可能導致青少年吸毒率上升、勞動力生產力下降，並增加交通安全事故。司法部已計畫於6月29日啟動程序，進一步蒐集專家意見。

共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）對此強烈反對，他指出現在的大麻比20年前更強效，可能引發精神疾病、反社會行為和致命車禍，痛批重新分類是「朝著錯誤方向邁出的一步」。目前美國每年約有五分之一的居民使用大麻，即便相關產業已在股市掛牌，每年仍有數百萬人因持有大麻而遭到逮捕。

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