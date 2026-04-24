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社會 社會焦點 保障人權

彰化男「零元購」拿走10萬元黃金　誇張手法曝光

記者黃翊婷／綜合報導

曾姓男子透過假名在網路上訂購黃金，再利用超商自助取貨功能，趁店員不注意時，未付款就將6個包裹帶走，共計得手財物10萬餘元。彰化地院法官審理後，依犯竊盜罪，判處曾男有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲黃金,金飾。（圖／CFP）

▲曾男偷偷拿走價值10萬餘元的黃金變賣。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，曾男2024年8月透過購物網站訂購6件黃金商品，總價值為10萬7040元，並要求賣家以貨到付款方式，將商品寄送至彰化縣某超商。

等到商品到貨後，曾男前往超商自助取件區尋找包裹，然後將6個包裹移到貨架後方的地面，再走到櫃檯向店員購買塑膠袋；接著，他假裝離開超商，經過13分鐘才返回，並趁店員不注意時，在未付款的情況下，偷偷將包裹裝進塑膠袋中帶走。

曾男得手後立刻將包裹內的黃金變賣，所得款項迅速花用一空，後來事情露餡，他很快就被警方循線逮捕。

彰化地院法官表示，經查，這並非曾男第一次使用這個方式犯案，他有計畫在網路上購買高額商品，再利用超商自助取貨的特性竊取財物，嚴重影響網購店家、取貨商家及消費者之間的信任關係，犯罪手法難認輕微，而且他還另外涉及竊盜、毒品、偽造文書、詐欺等多項案件。

最終，法官考量到曾男已經坦承犯行，但並未賠償相關損失，於是依犯竊盜罪，判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

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