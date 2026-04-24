美眾院公布國務院2027撥款法案　「157億軍事融資援台」列優先

▲眾議院撥款委員會將在「對外軍事融資」項目下，提供台灣不少於5億美元的軍事援助。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國眾議院撥款委員會近日公開2027財政年度的「國家安全、國務院及相關計畫撥款法案」，儘管整體預算面臨刪減，但法案仍明確列入對台加強支援的條款。內容指出，將在「對外軍事融資」（FMF）項目下，提供台灣不少於5億美元（約新台幣157.8億元）的軍事援助，展現美方維護區域安全的決心。

挺台軍援金額攀升 眾院小組表決過關

根據《中央社》報導，眾議院撥款委員會轄下的國安、國務院及相關計畫小組於23日進行審議，最終以8票贊成、5票反對的結果通過此法案，後續將送交全體委員會進一步討論。

根據最新的法案文本，這筆高達5億美元的資金將專款專用於台灣，且要求美國國務卿與戰爭部長必須加強協調，將交付台灣各項防衛物資與相關服務列為「優先事項」，確保台灣防禦能力能即時獲得提升。

捍衛台灣主權 嚴禁地圖錯誤描繪

除了實質的軍事資助，法案也再次強調了對台灣主權地位的尊重。內容明文規定，法案所提供的任何資金，皆不得用於製作、採購或展示任何「錯誤標繪台灣領土、社會及經濟制度」的地圖；此舉被視為反制北京當局對台灣主權的片面主張，確保美國官方文件在處理台灣相關議題時，能正確反映現實。

落實「美國優先」議程 預算縮減仍力保盟友

撥款委員會在新聞稿中坦言，2027財政年度的國務院及相關計畫撥款法案總額為473.2億美元，與2026財政年度相比，大幅削減了約26.9億美元（跌幅達6%）。這反映了當前美國政壇推動「美國優先」的政策導向，在資源有限的情況下重新分配權重。

即便整體預算縮水，委員會仍特別點名台灣、以色列、約旦及埃及等重要盟友，強調法案維持了對這些夥伴的「強健支持」。法案指出，這項預算配置的核心目的在於反制中共、伊朗、古巴等敵對勢力，以及打擊跨國販毒集團。

法案後續進程與過去對比

回顧2026財政年度的「綜合撥款法」，當時在對台軍事融資項目下撥列的金額為不少於3億美元。若2027財政年度法案最終順利通過，對台軍援金額將大幅增加2億美元，增幅相當顯著。

根據美國立法程序，該法案未來須在眾議院與參議院皆通過內容一致的版本，最後呈交總統簽署後，方能正式生效成為法律。