今鋒面挾雷雨狂轟2天　下周連假前又變天

▲今晨鋒面雲系持續移入（左）。雲系伴隨降水回波（中）。中部以北已有降雨（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，今天（24日）鋒面南下，降雨範圍往南部擴展，明天各地區仍有雨，一連兩天各地降溫，北台灣偏涼，慎防雷擊、強風、瞬間強降雨，直到下周一鋒面遠離，氣溫回升，又將恢復晴熱天氣。不過，下周三又有鋒面快速通過，天氣將驟變。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文表示，最新（23日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（24）日鋒面南下、伴隨局部陣雨或雷雨，降雨範圍續往南部擴展；明（25）日仍受鋒面影響，各地區有局部陣雨或雷雨的機率；期間應慎防雷擊、強風、瞬間強降雨。今、明各地氣溫降、北台灣偏涼。

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今日各地區氣溫如下：

北部17至22度

中部20至28度

南部20至32度

東部19至29度



最新模式模擬顯示，周日、下周一（26、27日）鋒面遠離，天氣晴熱、氣溫升，東半部偶有局部短暫降雨的機率。下周二（28日）南方水氣漸增，各地大致多雲時晴、偏暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。下周三（29日）下午至周四（30日）又有鋒面快速通過，天氣驟變。

最新模式模擬調整為：下周五至下周日（1至3日）鋒面遠離，但台灣附近水氣多、易有局部短暫降雨。不過，各國模式並不一致，且持續調整，不確定性很大，應繼續觀察。