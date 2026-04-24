台中市消防局扣錢霸凌　吹哨者反被情勒：神仙也救不了你

▲台中市消防局從2015至2020年間，擅自停發消防人員的主管加給、危險加給，不符規定，被監院要求檢討改進。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

去年監院提出一起糾正案，原因是台中市消防局從2015至2020年間，擅自停發消防人員的主管加給、危險加給，不符規定，要求台中市消防局檢討改進。本刊接獲投訴至今仍有消防員未拿回被剋扣的津貼，甚至當時幫忙發聲的消防員跟人事室專員，也遭調職跟霸凌，眼見當年發聲的正義之士個個下場淒慘，令不少消防員不勝唏噓。

「監察院說不能扣錢，但現在還有同事沒拿回津貼，當時作出錯誤決策的人未遭懲處，反而是當時幫大家發聲的人被針對、霸凌，真的很扯！」消防隊員A先生表示，2021年，消防局引用錯誤法規扣除津貼，甚至有人一次被追討22萬元，有消防員認為不合理，找上曾任青年代表的吳姓同事跟人事室王姓專員幫發聲，王員調查後發現不對勁，提供相關資料透過吳男交給時任市議員羅廷瑋在議會質詢，事後王被針對，長官還傳訊息情勒。

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A先生說，前人事室鍾姓主任不滿王員提供資料幫消防員發聲，傳訊表示心很「沉痛」，認為他跟王是舊識，王若不同認他的作法，應該找他談，認為王提供資料給議員質詢是「污衊他違法剋扣同仁加給」，還問王「其他的人事人員如何看待這件事，他們會因為你勇於清算前手而為你喝采嗎？」甚至不滿遭糾正，指責王員為增加自己的榮耀，將他踩在腳下。

▲前人事室鍾姓主任不滿王員提供資料幫消防員發聲，傳訊情勒王員。

更誇張的是，引發爭議後，鍾姓主任調任，由林姓主任接手，林竟在消防局人事室群組內傳訊表示「不要通風報信後，然後自己又被賣掉了，到時候神仙也救不了你們。消防沒有祕密…什麼打小報告的事，終究還是會穿幫的，損己的事少做。免得神仙難救無命客！」雖未指名道姓，仍讓王心生恐懼，後來有人將截圖發布到「靠北消防」臉書粉專替王抱不平，林、鍾二人為此提告王毀謗等罪名，好在後來鍾撤告，林提告的部份也不起訴。

「人事處及消防局無法解決問題，於是解決發現問題的人！」A先生表示，王員因為維護消防人員權益，成了長官的眼中釘。3年前，他被調任至其他單位，新單位的施姓主管與鍾、林二人熟識，王到任後時常遭施針對、屢遭懲處。像是施質問王「你有什麼價值？」「我還以為你多厲害哩」「領薪水要對得起自己的良心…」還會訓斥王對長官的指令不能有意見、不能違反，語氣咄咄逼人讓王感到壓力沉重。

▲林姓主任在消防局人事室群組內傳訊息要求別打小報告，讓王員感到被恐嚇。

不僅如此，王員在廁所刮鬍子、利用下班時間幫同事更換機車皮帶，收取皮帶費，通通被施認為「違反紀律」，還讓王員的考績「吃丙」。長達2年多的霸凌，王員無法接受於是提出申訴，但市府調查後認為證據不足，案件不成立結案，甚至連施姓主管對王員的惡言相向，也被認為在合理範圍，讓王就像啞巴吃黃蓮。

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