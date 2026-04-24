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美軍飛彈打光了？　WSJ：官員憂共軍犯台無力保衛

▲▼美國,中國,台灣,川普,美中台。（圖／路透）

▲美官員曝由於目前彈藥庫存枯竭，若近期內中國發動對台入侵，美方恐無法完整執行保衛台灣的應變計畫。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國與伊朗爆發戰爭後，美軍在戰場上消耗的彈藥量驚人。多名行政部門官員私下示警，由於目前彈藥庫存嚴重枯竭，美軍評估若近期內中國發動對台入侵，美方恐無法完整執行保衛台灣的應變計畫，補足缺口最高甚至需要花上6年時間。

美軍狂射千枚戰斧　彈藥補足恐等6年

根據《華爾街日報》報導，美方官員透露，自2月28日伊朗戰爭開打以來，美軍已發射超過1000枚長程「戰斧飛彈」（Tomahawk missiles），以及1500至2000枚關鍵的防空飛彈，其中包括「薩德」（Thaad）、「愛國者」（Patriot）以及「標準」（Standard Missile）系列攔截飛彈。

儘管官方拒絕透露確切數字，但內部官員指出，要完全填補目前的庫存缺口可能需要長達6年的時間。這項嚴峻的數據已在拜登政府內部引發討論，研議是否需要調整相關作戰計畫，以應對未來總統若下令軍事保台時可能面臨的窘境。

「彈藥缺口」恐讓美軍面臨高度風險

報導指出，儘管目前並無跡象顯示台海將立即爆發衝突，且中國領導人習近平預計下月將在北京與美國總統川普舉行峰會，但官員憂心，一旦衝突真的發生，美軍在補充庫存的空窗期內將出現「彈藥缺口」。

分析人士認為，這將使美軍暴露在極高的風險中。雖然部分官員主張可以透過擴大國防工業基礎、增產低成本彈藥來縮短補給時程，但情報界3月評估指出，即便北京目前沒有統一台灣的固定時間表，但仍希望在2049年達成完全主權控制。若此時庫存告罄，美方在印太地區的威懾力恐大打折扣。

智庫報告敲響警鐘：薩德攔截飛彈耗損逾80%

「戰略與國際研究中心」（CSIS）21日發布的最新報告也證實了庫存縮水的擔憂。報告指出，美軍在伊朗消耗的「戰斧飛彈」已占庫存的27%，「標準三型」（SM-3）耗損近一半，「愛國者」攔截飛彈耗損超過三分之二，而「薩德」攔截飛彈的消耗量更高達80%以上。

▲▼戰斧陸攻巡弋飛彈（Tomahawk Land Attack Missile，TLAM）從導彈巡洋艦「喬治角號」（USS Cape St. George）上發射。（圖／路透）

▲戰斧陸攻巡弋飛彈（TLAM）從導彈巡洋艦「喬治角號」（USS Cape St. George）上發射。（圖／路透）

CSIS資深顧問坎西恩（Mark Cancian）直言，重建這些庫存需要數年時間。史汀生中心（Stimson Center）高級研究員格里柯（Kelly Grieco）也警告，若彈藥不足，美國未來在與中國交戰時，可能必須採取更危險、代價更高的方式，部隊的耗損率將大幅攀升。

官方駁斥「假前提」：美軍戰力仍世界最強

針對外界疑慮，白宮與五角大廈均出面嚴正反駁。白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）表示，這篇報導的前提完全錯誤，強調美國擁有全球最強大的軍隊，且國內外庫存絕對足以達成三軍統帥下達的任何軍事行動。

五角大廈發言人派內爾（Sean Parnell）也強調，美軍擁有在總統選定時間與地點執行任務的所有資源。美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）在國會證詞中則認為，伊朗戰爭反而讓美軍獲得寶貴實戰經驗，目前看不出對阻嚇中國的能力有任何實質代價。

國防部長下令轉向「戰時體制」加速增產

為了填補缺口，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）正推動將五角大廈的採購系統轉型為「戰時體制。川普政府已要求國會批准在2027會計年度預算中編列3500億美元用於採購關鍵彈藥，並敦促洛克希德馬丁（Lockheed Martin）與雷神（RTX）等國防大廠倍增產量。

洛克希德馬丁已表示將把薩德與愛國者三型（PAC-3）的產能提高四倍，而五角大廈甚至已接洽美國汽車製造商，尋求跨領域協助增產，力求在最短時間內恢復美國的武裝庫存。

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