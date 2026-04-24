早知馬杜洛會被抓　美士兵「內線下注」爽撈1300萬遭逮

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被抓捕至美國。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國特種部隊日前發動秘密行動，成功逮捕委內瑞拉（Venezuela）總統馬杜洛（Nicolás Maduro），震驚國際。然而現在卻傳出，一名參與該行動的現役士兵，竟涉嫌利用職務之便獲取內線消息，在預測市場平台瘋狂下注「馬杜洛下台」，海撈40萬美元（約台幣1300萬元），目前已遭到逮捕並起訴。

內線下注賺翻 行動前幾小時還在賭

根據23日解密的起訴書顯示，隸屬於美國特種部隊的一等士官長范戴克（Gannon Ken Van Dyke），涉嫌在去年12月底於知名的預測市場平台Polymarket開戶。當時他針對馬杜洛是否會在1月前「下台」的預測，重金押注了約3.2萬美元。

調查指出，這筆賭注在當時被視為勝算極低的冷門項目，但范戴克顯然勝券在握。從12月27日到1月2日期間，他前後共下了13筆賭注；驚人的是，就在他最後一次下注後的幾小時，美軍便在當天深夜發動突襲，成功逮捕馬杜洛。

涉案士官長駐紮布拉格堡 面臨5項刑事指控

范戴克為派駐在布拉格堡（Fort Bragg）的現役軍人，目前面臨5項刑事指控，並將在北卡羅萊納州首度出庭。法院案卷顯示，目前尚未有律師為其辯護。

檢方發現，范戴克在獲取超過40萬美元的利潤後，手法相當謹慎。他先將資金匯入國外的加密貨幣金庫，最後才轉存至個人網路券商帳戶。這樁涉及「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的異常交易規模龐大，幾乎在獲利當下就引起了執法部門的追蹤。

檢方痛批：不應利用國家機密謀私利

紐約南區聯邦檢察官克萊頓（Jay Clayton）針對此案發表嚴正聲明，強調受託守護國家機密的人員，有責任保護軍事同袍與國家安全，絕不能將相關資訊當作個人發財的工具。

事實上，CNN上個月就曾引述知情人士說法，指聯邦檢察官正在調查涉及馬杜洛的預測交易。曼哈頓聯邦檢察官辦公室的證券與商品欺詐小組，也在上個月與Polymarket平台代表會面了解情況。

冒火網引渡馬杜洛 目前仍拒絕認罪

回顧該次行動，美軍發動秘密突襲，在卡拉卡斯（Caracas）的總統府與對方展開激烈交火，最終在重重火網下成功將馬杜洛押解出境，引渡至紐約。馬杜洛目前被控涉及聯邦販毒相關罪名，但他對所有指控均表示不認罪。而這樁軍方內線交易醜聞的爆發，也為這場劃時代的逮捕行動蒙上一層陰影。