小彤老師抗戰胰臟癌「消失10天」引擔憂　240字親曝現況

記者黃翊婷／綜合報導

有「愛情天后」之稱、兩性暢銷作家小彤老師前年經歷胰臟癌手術與12次化療，勇敢挺過人生難關。不過，小彤老師近10天未在臉書更新近況，一度引發親友擔憂，她昨日（23日）親自發出一篇240字的文章報平安，「我很好，一切平安，謝謝大家的掛念。」

▲小彤老師在臉書發聞報平安。（資料照／馬可孛羅公關提供，下同。）

小彤老師2024年間發現罹患「癌王」胰臟癌，經歷手術切除胰臟頭部、十二指腸、膽管、膽囊與部分腸胃，還有12次將近700小時地獄級的化療，她都勇敢挺過，並正面看待自己的病情。

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▲小彤老師2年前發現罹患胰臟癌。

不過，由於小彤老師近10天未在臉書更新，引發親友、粉絲擔憂。小彤老師23日親自在臉書發文報平安，「我很好，一切平安，謝謝大家的掛念。」因為最近LINE嚴重延遲，許多訊息未能及時回覆，加上近期比較懶怠，才會出現這樣的狀況。

小彤老師也樂觀分享道，日前收到醫師好友轉來的醫學新聞，「胰臟癌治療歷史性突破，標靶藥物有望問世」，朋友們都替她加油打氣，說「一定要撐住喔～胰臟癌將不再是『最令人絕望』的癌王了啊！」

小彤老師表示，感謝好友們的關懷與鼓勵，她會繼續保持好心情，「每天開心吃喝玩樂，把自己養得白胖健康，等著醫學的進步，等著胰臟癌被治癒的那一天！」