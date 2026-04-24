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天氣變化大「衣服很難穿」　周日大回溫飆34度

▲▼氣溫變化大「衣服很難穿」　周日大回溫飆34度。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站） 

▲林得恩直言，天氣變化大，衣服會很難穿。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家林得恩表示，今天（24日）受鋒面通過、東北季風增強影響，全台降溫，北部、宜花地區轉涼，高溫僅22至24度，中部及台東有25至28度，南部最高可達29至31度，直到周日才會大回溫，西半部高溫上看34度，「天氣變化大，衣服很難穿！」

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，明天（25日）東北季風及華南雲雨區東移接手，台灣各地仍偏涼。高溫預測，北部、宜花地區22至24度，中部及台東26至28度，南部28至30度；低溫部分，北部宜花19至21度，中部及台東21至23度，南部22至24度。

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離島方面，今天（24日）澎湖22至25度，金門19至23度，馬祖17至21度。明天（25日）澎湖22至26度，金門18至24度，馬祖17至20度。

林得恩提醒，周日（26日）環境轉為偏東風到東南風，天氣大回溫，高溫預測：西半部重回28至34度，東半部25至31度，澎湖27至30度，金門及馬祖地區則分別為25至27及21至23度。低溫部分，中部以北及東半部19至23度，南部22至24度，澎湖23至25度，金門及馬祖分別為19至23及17至19度。

▼未來一周溫度變化。（圖／氣象署）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

 
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