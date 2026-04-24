川普：別催我！　拒答美伊停火「無限期延長」確切時間

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普日前正式宣布，將無限期延長美國與伊朗之間的停火協議。對此有媒體詢問「無限期延長」的時間究竟是多久？川普強硬回應「別催我」。

原本為期兩週的停火協議預計於美東時間4月22日屆滿，但美國總統川普於21日發出聲明，考量伊朗政局現況及巴基斯坦的請求，決定延後期限，直到伊朗能提出統一的和平提案。白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）隨後也證實，目前並未設定明確的時間表，最終期限將由總統視情況裁奪。

▲美國總統川普。（圖／路透）

美軍摧毀伊朗七成五軍事目標

川普對戰局展現極高自信，直言美軍已在軍事上取得壓倒性勝利，並成功摧毀伊朗境內75%的目標。他撂下重話表示，接下來就看局勢如何發展，如果伊朗拒絕達成協議，美軍隨時準備好重啟行動完成任務，將剩下的25%軍事目標徹底摧毀，強調主動權完全掌握在美方手中。

針對談判進度，川普認為美方完全沒有時間壓力，反而壓力是在伊朗政府身上。他分析指出，伊朗若不盡快恢復石油出口，其國內石油產業將因超過負荷而面臨崩潰，不僅儲存空間告罄，一旦被迫停止開採，將對未來的開採作業造成難以修復的長期損害，而伊朗只剩下幾天的關鍵時間。

忍受高油價換取中東非核安全

即便國際油價受到局勢影響波動，川普仍呼籲美國民眾必須在短期內忍受物價壓力。他解釋，民眾付出這份代價是值得的，因為這能換取伊朗永遠無法擁有核子武器，確保美國本土不被攻擊，同時避免整個中東地區遭到摧毀。這番言論顯見「美國政府」將國家安全與去核化視為首要任務。