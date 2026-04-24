美軍重兵壓境伊朗！「布希號」駛入印度洋　26艘軍艦部署

▲美軍航空母艦「布希號」駛入印度洋。（圖／翻攝X／@CENTCOM）

記者葉國吏／綜合報導

美國中央司令部23日在社媒X表示，美軍航艦「布希號」當天駛入其轄區內的印度洋海域。美媒引述官員指出，連同中東與印度洋部署，美軍目前在伊朗周邊合計集結26艘軍艦，整體兵力明顯升高。

美國中央司令部23日在X平台說明，「布希號」已進入印度洋執行任務，相關海域屬於該司令部負責範圍。該司令部主要統籌美軍在中東的軍事行動，近期動態備受外界關注。

有線電視新聞網（CNN）23日引述一名美國官員報導，目前美軍在中東海域部署19艘軍艦，其中包含兩艘航空母艦；印度洋另有7艘軍艦活動，合計在伊朗周邊形成26艘美艦的部署規模。

報導指出，截至13日，美國中央司令部轄區內原有15艘美艦。現階段中東兵力包括「林肯號」與「福特號」航艦、多艘驅逐艦、兩艘濱海戰鬥艦，以及一個兩棲待命支隊，顯示美軍持續強化區域存在。