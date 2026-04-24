川習會前夕　白宮控中國竊取AI技術

▲美國總統川普、中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國白宮近日發布一份重磅備忘錄，內容嚴厲指控中國正以工業規模的手段，竊取美國人工智慧實驗室的智慧財產。隨著美國總統川普預計於下個月赴北京與中國領導人會晤，這項極具針對性的外交指控，恐怕會讓原本就因科技戰而緊繃的美中關係，在雙邊峰會前夕再度陷入激烈動盪。

這份備忘錄由白宮科技政策辦公室（OSTP）主任克拉茨歐斯（Michael Kratsios）撰寫，詳細揭露了外國實體正透過「蒸餾」技術，從美國的前沿AI系統中提取關鍵能力。所謂蒸餾是利用大型模型的輸出數據來訓練小型模型，藉此大幅降低開發成本，被美方視為收割美國創新成果的剽竊行徑。

蒸餾技術規避偵測竊取智財

克拉茨歐斯在文中點名，這些有組織的行動動用了數以萬計的代理帳號來規避系統偵測，甚至使用「越獄」技術洩露專有資訊。這種系統性的提取行為，不僅是利用美國的專業知識進行技術超車，更被「美國政府」視為對國家科技安全防線的嚴重侵蝕，官方已放話將針對外國行為人追究法律責任。

▲美國總統川普、中國國家主席習近平。（圖／路透）

對此指控，中國駐華府大使館火速回應，反對任何毫無根據的指控，並強調北京一向高度重視智慧財產權。然而，隨著文件被分享到社群媒體與英國「金融時報」（Financial Times）率先披露，這場關於未來科技主導權的爭奪戰已轉趨白熱化，也讓外界對美中兩大強權的後續談判感到憂慮。

川普赴京會晤習近平變數大

這份備忘錄的公開，讓原本就有條件放行的晶片禁令再度成為焦點。外界密切關注華府是否會繼續允許「輝達」的高效能AI晶片銷往中國；儘管川普政府今年1月曾放寬部分交易限制，但商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）昨天已明確表示，強大的H200晶片目前並未售予中國企業。

在美國總統川普即將與習近平會面之際，白宮選擇拋出這份備忘錄，顯然是為了在談判桌上增加籌碼。隨著美方將加強與國內AI公司分享威脅情資，並同步採取各項反制措施，這場橫跨軟體演算法與硬體半導體的科技角力，短時間內恐怕難以落幕，更考驗著兩國領導人的政治智慧。