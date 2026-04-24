今降溫全台有雨　鋒面南移「紅爆」西半部

▲今全台溼答答，西半部需留意局部大雨。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／台北報導

今天（24日）鋒面持續南移，西半部有短暫陣雨或雷雨，局部地區雨勢較大，降雨量出現「紅爆」，北部及宜花整日偏涼；明天周六（25日）降雨機率仍高，氣溫仍較涼，直到周日（26日）起東北季風減弱，各地將逐步回暖。不過，下周三又有一波鋒面接近。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

今日鋒面南移 西半部雨勢明顯

氣象署預報員賴興國表示，今天（24日）隨鋒面逐漸往南移動，幾乎全台有雨，特別是西半部地區，需留意局部大雨。

氣溫部分，受東北季風增強、雲多下雨影響，各地氣溫下降，北部及宜花高溫約22至24度，中部及台東約25至28度，南部約29至31度，低溫約20至24度。

離島方面，澎湖陰短暫陣雨或雷雨22至26度，金門陰短暫陣雨或雷雨19至23度，馬祖陰時多雲短暫陣雨或雷雨17至20度。

周六全台溼答答 周日後放晴回暖

賴興國指出，周六（25日）華南雲雨區接手，各地天氣較涼，降雨持續，整體降雨區域集中在山區；中南部有短暫陣雨或雷雨，可能有局部較大雨勢，其他地區也有局部短暫陣雨，但白天後降雨逐漸趨緩。

溫度方面，周六（25日）高溫預測：北部及宜花22至24度，中部及台東27度，南部29度，澎湖26度，金門24度，馬祖19度；低溫預測：北部及宜花19至21度，中部及台東21至22度，南部23度，澎湖22度，金門18度，馬祖17度。

▲未來一周溫度變化。（圖／氣象署）

周日（26日）東北季風減弱，轉偏東風，僅迎風面可能有短暫陣雨。下周一（27日）進一步轉東南風，各地氣溫回升。整體而言，周日、下周一兩天，各地大多多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下周二（28日）轉偏南風，南方水氣增多，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。不過，隨著下周三（29日）另一鋒面接近，北部、東半部及中部山區將有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。