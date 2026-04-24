　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英王查爾斯三世將訪美　川普：絕對修復2國關係

▲▼2025年9月，美國總統川普離開溫莎城堡前，與英王查爾斯三世並肩而立。（圖／達志影像／美聯社）

▲英王查爾斯三世、美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普受訪時坦言，英國國王查爾斯三世即將展開的國事訪問，絕對能有效重建美英之間近期略顯緊張的雙邊關係。這場為期4天的重要行程定於27日登場，也是英王登基後首度以君主身分踏上美國國土，引發國際各界高度關注。

查爾斯三世（Charles III）本次是受英國政府與美國總統川普邀請，與王后卡蜜拉（Queen Camilla）攜手訪美。儘管目前跨大西洋兩岸正因伊朗戰爭分歧，以及已故性犯罪者艾普斯坦案的負面醜聞壟罩，但川普仍對這位英國君主讚譽有加，形容他是一位非常棒且了不起的人。

國事訪問重建美英互信關係
雙邊關係受挫主因在於川普曾公開砲轟英國首相施凱爾（Keir Starmer），批評英方未參與2月28日爆發的美以對伊朗戰爭。川普在接受「英國廣播公司」電話訪問時直言，雖然盟友本應共同參與軍事行動，但他對自身實力充滿自信，強硬表示美方其實並不需要他們協助。

▲▼美國總統川普與英王查爾斯三世。（圖／路透）

▲美國總統川普與英王查爾斯三世。（圖／路透）

至於在結束美國行程後，查爾斯三世預計將轉往百慕達進行單獨訪問。雖然英王室試圖透過外交展現影響力，但英國國內的政治風暴卻未停歇，特別是關於工黨大老曼德森與富豪艾普斯坦私交過甚的爭議，正持續對「英國政府」內閣產生衝擊。

施凱爾深陷醜聞遭川普點名
英國首相施凱爾目前因任命曼德森出任駐美大使而深陷泥淖，對此川普毫不留情地給出建議。他認為施凱爾若想從目前的政治困境中脫身，唯一的方法就是開放北海以增加石油與天然氣開採，並採取強硬的移民政策，否則在政治路上恐怕難以有翻身機會。

這場關鍵的國事訪問不僅是外交禮節的展現，更被視為緩解美英僵局的轉捩點。在川普強悍的領導風格與英國國內動盪不安的政局交織下，查爾斯三世的訪美之旅能否如預期發揮潤滑劑作用，將直接影響未來兩國在軍事與經濟上的合作走向。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女警難產亡！潔哥自爆「不能生二胎」：曾大出血到瞬間濕透
快訊／中正二分局28歲女警幫前男友偷查個資　今早10萬交保
小彤老師抗癌「消失10天」引擔憂　240字曝現況
快訊／大雷雨炸高雄！　3區域發警報
女主播被逼泡「鱷魚缸」崩潰　陸千萬博主遭封號
川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場
今鋒面抵達清晨雨最大　放晴時間點出爐
華納兄弟探索賣了！　3.5兆天價併入派拉蒙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

早知馬杜洛會被抓　美士兵「內線下注」爽撈1300萬遭逮

用核武終結美伊戰爭？　川普回應了：別催我

華納兄弟探索賣了！　3.5兆天價併入派拉蒙

日「大尺度網紅」熱舞創流量密碼　百萬人封無罩教主

川普：別催我！　拒答美伊停火「無限期延長」確切時間

美軍重兵壓境伊朗！「布希號」駛入印度洋　26艘軍艦部署

川習會前夕　白宮控中國竊取AI技術

紐時：伊朗領袖「臉部嚴重燒傷」　說話困難需整容

川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場

英王查爾斯三世將訪美　川普：絕對修復2國關係

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

陸女不爽空服員沒說中文　機內失控吼叫：我是China！

(加入黃男畫面)涉幫男友偷查個資　清秀女警遭移送北檢

(無字)塑料倉庫恐怖大火「全面燃燒」黑煙蔽天　鐵皮燒到變形

【伊朗公開影片】首度扣押貨櫃船！革命衛隊持槍登船

無照酒駕畫面曝！李育朋「喝到天亮」　肇事後折回酒吧找友求救

早知馬杜洛會被抓　美士兵「內線下注」爽撈1300萬遭逮

用核武終結美伊戰爭？　川普回應了：別催我

華納兄弟探索賣了！　3.5兆天價併入派拉蒙

日「大尺度網紅」熱舞創流量密碼　百萬人封無罩教主

川普：別催我！　拒答美伊停火「無限期延長」確切時間

美軍重兵壓境伊朗！「布希號」駛入印度洋　26艘軍艦部署

川習會前夕　白宮控中國竊取AI技術

紐時：伊朗領袖「臉部嚴重燒傷」　說話困難需整容

川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場

英王查爾斯三世將訪美　川普：絕對修復2國關係

台積電ADR溢價16.17%　折合台股約2416.5元

快訊／中正二分局28歲女警幫前男友偷查個資　今早10萬交保

見女警難產亡有感！潔哥首吐「不能生二胎」：曾大出血到瞬間濕透

啦啦隊女神金賢姈到台南安平！　體驗風帆尖叫連連

今鋒面挾雷雨狂轟2天　下周連假前又變天

台中市消防局扣錢霸凌　吹哨者反被情勒：神仙也救不了你

早知馬杜洛會被抓　美士兵「內線下注」爽撈1300萬遭逮

小彤老師抗戰胰臟癌「消失10天」引擔憂　240字親曝現況

快訊／大雷雨炸高雄！　3區域發警報

性侵殺害馬國女大生「可教化」逃死　家屬絕望：台灣司法公正嗎

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

國際熱門新聞

川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場

即／伊朗首都防空系統深夜突啟動

上空露雙乳！她「嗨脫比基尼」畫面外流

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

快訊／川普宣布　「以黎停火」延長三週

日「大尺度網紅」熱舞創流量密碼　百萬人封無罩教主

以色列嗆重啟戰爭「把伊朗送回黑暗時代」

川普下令：在海峽放水雷就擊沉

美伊談判停滯　美股跌179點

泰國研擬取消「36國家免簽」！

伊朗證實　已收到荷莫茲海峽首筆過路費

美軍「布希號」駛入印度洋　26艘軍艦部署伊朗

紐時：伊朗領袖「臉部嚴重燒傷」　說話困難需整容

川普：別催我！　拒答美伊停火「無限期延長」確切時間

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

「吃飯順序換一下」血糖峰值狂降40%！醫推：媲美控糖藥

女警官產後大出血亡　診所遺憾發聲：配合調查

5/1綜所稅來了　6大新制一次看

美高層警告韓國瑜　國防預算要在川習會前通過！否則付出慘痛代價

威力彩詭異3連號　頭獎15槓下期上看3.3億

涉幫男友偷查個資　清秀女警移送北檢

追白沙屯媽祖！走到一半突倒地　香燈腳搶救8天亡

比香腸糟！「夜市爆紅小吃」3大危機　醫：常吃恐罹胃癌

新北惡男拿喪屍煙彈迷昏少女與友人輪流侵犯

魚缸有鱷魚還逼主播泡下去　博主遭封號

Jisoo爆砸千萬切割親哥　不忍性愛片外流

川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場

許聖梅爆出歌王婚姻亮紅燈　「已分居半年」

新青安買透天！寬限期快到了「崩潰求助」　釣出地政士

今鋒面抵達清晨雨最大　放晴時間點出爐

更多

最夯影音

更多
「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼
太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面