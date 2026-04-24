英王查爾斯三世將訪美　川普：絕對修復2國關係

▲英王查爾斯三世、美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普受訪時坦言，英國國王查爾斯三世即將展開的國事訪問，絕對能有效重建美英之間近期略顯緊張的雙邊關係。這場為期4天的重要行程定於27日登場，也是英王登基後首度以君主身分踏上美國國土，引發國際各界高度關注。

查爾斯三世（Charles III）本次是受英國政府與美國總統川普邀請，與王后卡蜜拉（Queen Camilla）攜手訪美。儘管目前跨大西洋兩岸正因伊朗戰爭分歧，以及已故性犯罪者艾普斯坦案的負面醜聞壟罩，但川普仍對這位英國君主讚譽有加，形容他是一位非常棒且了不起的人。

國事訪問重建美英互信關係

雙邊關係受挫主因在於川普曾公開砲轟英國首相施凱爾（Keir Starmer），批評英方未參與2月28日爆發的美以對伊朗戰爭。川普在接受「英國廣播公司」電話訪問時直言，雖然盟友本應共同參與軍事行動，但他對自身實力充滿自信，強硬表示美方其實並不需要他們協助。

▲美國總統川普與英王查爾斯三世。（圖／路透）

至於在結束美國行程後，查爾斯三世預計將轉往百慕達進行單獨訪問。雖然英王室試圖透過外交展現影響力，但英國國內的政治風暴卻未停歇，特別是關於工黨大老曼德森與富豪艾普斯坦私交過甚的爭議，正持續對「英國政府」內閣產生衝擊。

施凱爾深陷醜聞遭川普點名

英國首相施凱爾目前因任命曼德森出任駐美大使而深陷泥淖，對此川普毫不留情地給出建議。他認為施凱爾若想從目前的政治困境中脫身，唯一的方法就是開放北海以增加石油與天然氣開採，並採取強硬的移民政策，否則在政治路上恐怕難以有翻身機會。

這場關鍵的國事訪問不僅是外交禮節的展現，更被視為緩解美英僵局的轉捩點。在川普強悍的領導風格與英國國內動盪不安的政局交織下，查爾斯三世的訪美之旅能否如預期發揮潤滑劑作用，將直接影響未來兩國在軍事與經濟上的合作走向。