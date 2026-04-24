南港高中5人染水痘　游淑慧轟賭運氣：停課竟由家長投票決定

記者黃翊婷／綜合報導

台北市南港高中出現水痘感染群聚事件，截至23日下午5時已有5例通報。台北市議員游淑慧表示，有學生質疑校方為何不停課，她詢問教育局後，得到的答案居然是交由家長投票決定，「學校在賭運氣嗎？」她認為這不僅是學校的問題，還牽涉到制度混亂，教育局與衛生局應該立即建立更清楚的校園水痘群聚應變標準。

▲游淑慧質疑，「學校在賭運氣嗎？」（資料照／記者鄭毓齡攝）

南港高中發生水痘感染群聚事件

關於台北市南港高中水痘感染群聚事件，台北市衛生局表示，水痘非屬法定傳染病通報疾病，自4月17日接獲第1例通報，並於4月20日掌握群聚通報後，即開始關懷學生及進行衛教，目前已知有5名學生經醫師診斷為水痘，均依各級學校校園疑似傳染病通報及相關防治作業規範，請假在家休息。

是否停課由家長投票決定？

不過，台北市議員游淑慧23日在臉書發文表示，接獲部分家長陳情，還有學生在網路上質疑校方為何不停課，但她詢問教育局後，得到的答案居然是「今晚（指23日）交由家長投票決定」，讓她感到很訝異，怎麼會讓家長來負責判定防疫需求的責任，以及判斷傳染是否已受到控制，這應該是由教育局、衛生局與學校，依據專業判斷儘速做出明確處置。

「學校在賭運氣嗎？」游淑慧認為，這件事情不僅是學校的防疫問題，還牽涉到制度混亂，教育局與衛生局應當立即建立更清楚的校園水痘群聚應變標準；另外，青少年感染水痘通常會比幼童更嚴重，併發症風險也比較高，她會請台北市府評估公費補強第二劑公費水痘疫苗，讓保護力續航加強。

▲水痘出疹前的傳染力最高。（資料照／台北市衛生局提供）

衛生局：水痘無強制停課規定

對於是否停課的爭議，衛生局回應，水痘非法定傳染病，並無強制停課規定，不過，依據「各級學校校園疑似傳染病通報及防治作業規定」，為防範交互傳染擴大流行，學校應要求學生在皮疹一出現後至少停止上學7天（含假日）或至所有病灶完全結痂變乾為止。

如何預防傳播？

至於如何預防水痘傳播，衛生局給出5點防範措施供民眾參考：

1、出生滿12個月應按時接種公費水痘疫苗1劑，滿4到6歲可自費接種第2劑，13歲以上未曾接種疫苗且未得過水痘者，可自費接種2劑，接種間隔為4～8週。

2、維持良好的個人衛生，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節。

3、居家及教室環境可使用500PPM漂白水消毒（1毫升市售漂白水：100毫升水）。

4、保持室內空氣流通，避免長期處於密閉空間內。

5、勤洗手，並用正確的方法洗手。