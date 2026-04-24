　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南港高中5人染水痘　游淑慧轟賭運氣：停課竟由家長投票決定

記者黃翊婷／綜合報導

台北市南港高中出現水痘感染群聚事件，截至23日下午5時已有5例通報。台北市議員游淑慧表示，有學生質疑校方為何不停課，她詢問教育局後，得到的答案居然是交由家長投票決定，「學校在賭運氣嗎？」她認為這不僅是學校的問題，還牽涉到制度混亂，教育局與衛生局應該立即建立更清楚的校園水痘群聚應變標準。

▲台北市議員游淑慧接受《豈有此呂》主持人呂捷專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲游淑慧質疑，「學校在賭運氣嗎？」（資料照／記者鄭毓齡攝）

南港高中發生水痘感染群聚事件

關於台北市南港高中水痘感染群聚事件，台北市衛生局表示，水痘非屬法定傳染病通報疾病，自4月17日接獲第1例通報，並於4月20日掌握群聚通報後，即開始關懷學生及進行衛教，目前已知有5名學生經醫師診斷為水痘，均依各級學校校園疑似傳染病通報及相關防治作業規範，請假在家休息。

是否停課由家長投票決定？

不過，台北市議員游淑慧23日在臉書發文表示，接獲部分家長陳情，還有學生在網路上質疑校方為何不停課，但她詢問教育局後，得到的答案居然是「今晚（指23日）交由家長投票決定」，讓她感到很訝異，怎麼會讓家長來負責判定防疫需求的責任，以及判斷傳染是否已受到控制，這應該是由教育局、衛生局與學校，依據專業判斷儘速做出明確處置。

「學校在賭運氣嗎？」游淑慧認為，這件事情不僅是學校的防疫問題，還牽涉到制度混亂，教育局與衛生局應當立即建立更清楚的校園水痘群聚應變標準；另外，青少年感染水痘通常會比幼童更嚴重，併發症風險也比較高，她會請台北市府評估公費補強第二劑公費水痘疫苗，讓保護力續航加強。

水痘。（圖／台北市衛生局提供）

▲水痘出疹前的傳染力最高。（資料照／台北市衛生局提供）

衛生局：水痘無強制停課規定

對於是否停課的爭議，衛生局回應，水痘非法定傳染病，並無強制停課規定，不過，依據「各級學校校園疑似傳染病通報及防治作業規定」，為防範交互傳染擴大流行，學校應要求學生在皮疹一出現後至少停止上學7天（含假日）或至所有病灶完全結痂變乾為止。

如何預防傳播？

至於如何預防水痘傳播，衛生局給出5點防範措施供民眾參考：

1、出生滿12個月應按時接種公費水痘疫苗1劑，滿4到6歲可自費接種第2劑，13歲以上未曾接種疫苗且未得過水痘者，可自費接種2劑，接種間隔為4～8週。

2、維持良好的個人衛生，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節。

3、居家及教室環境可使用500PPM漂白水消毒（1毫升市售漂白水：100毫升水）。

4、保持室內空氣流通，避免長期處於密閉空間內。

5、勤洗手，並用正確的方法洗手。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女警難產亡！潔哥自爆「不能生二胎」：曾大出血到瞬間濕透
快訊／中正二分局28歲女警幫前男友偷查個資　今早10萬交保
小彤老師抗癌「消失10天」引擔憂　240字曝現況
快訊／大雷雨炸高雄！　3區域發警報
女主播被逼泡「鱷魚缸」崩潰　陸千萬博主遭封號
川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場
今鋒面抵達清晨雨最大　放晴時間點出爐
華納兄弟探索賣了！　3.5兆天價併入派拉蒙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

南港高中5人染水痘　游淑慧轟賭運氣：停課竟由家長投票決定

核安會主委坦言「核電有助穩電價」　國民黨團：賴卓應向全民道歉

高德地圖列「危害國安產品」！陸委會：禁用越早決定越好

化訓中心傳「教官挫傷學員」　陸軍證實：已停止勤務移送法辦

美高層警告韓國瑜　國防預算要在川習會前通過！否則付出慘痛代價

沈伯洋自稱社會生態學犯罪學博士　賴苡任：這麼神不去選總統？

美國馬鈴薯進口標準不變　行政院：未開放發芽、腐爛馬鈴薯進口

軍購條例卡深水區！金額、採購項目沒共識　韓國瑜裁示27日再協商

鄭麗文認與谷立言會面談軍購　「發價書一到馬上處理不延宕」

徐瑞希提告確認黨員資格勝訴　民眾黨：難以理解、將研議提起上訴

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

陸女不爽空服員沒說中文　機內失控吼叫：我是China！

(加入黃男畫面)涉幫男友偷查個資　清秀女警遭移送北檢

(無字)塑料倉庫恐怖大火「全面燃燒」黑煙蔽天　鐵皮燒到變形

【伊朗公開影片】首度扣押貨櫃船！革命衛隊持槍登船

無照酒駕畫面曝！李育朋「喝到天亮」　肇事後折回酒吧找友求救

南港高中5人染水痘　游淑慧轟賭運氣：停課竟由家長投票決定

核安會主委坦言「核電有助穩電價」　國民黨團：賴卓應向全民道歉

高德地圖列「危害國安產品」！陸委會：禁用越早決定越好

化訓中心傳「教官挫傷學員」　陸軍證實：已停止勤務移送法辦

美高層警告韓國瑜　國防預算要在川習會前通過！否則付出慘痛代價

沈伯洋自稱社會生態學犯罪學博士　賴苡任：這麼神不去選總統？

美國馬鈴薯進口標準不變　行政院：未開放發芽、腐爛馬鈴薯進口

軍購條例卡深水區！金額、採購項目沒共識　韓國瑜裁示27日再協商

鄭麗文認與谷立言會面談軍購　「發價書一到馬上處理不延宕」

徐瑞希提告確認黨員資格勝訴　民眾黨：難以理解、將研議提起上訴

台積電ADR溢價16.17%　折合台股約2416.5元

快訊／中正二分局28歲女警幫前男友偷查個資　今早10萬交保

見女警難產亡有感！潔哥首吐「不能生二胎」：曾大出血到瞬間濕透

啦啦隊女神金賢姈到台南安平！　體驗風帆尖叫連連

今鋒面挾雷雨狂轟2天　下周連假前又變天

台中市消防局扣錢霸凌　吹哨者反被情勒：神仙也救不了你

早知馬杜洛會被抓　美士兵「內線下注」爽撈1300萬遭逮

小彤老師抗戰胰臟癌「消失10天」引擔憂　240字親曝現況

快訊／大雷雨炸高雄！　3區域發警報

性侵殺害馬國女大生「可教化」逃死　家屬絕望：台灣司法公正嗎

【一言不合就巴頭】五告派！登山巧遇國寶 無影腳偷襲完秒落跑

政治熱門新聞

美高層警告韓國瑜　國防預算要在川習會前通過！否則付出慘痛代價

教官挫傷學員　陸軍：停止勤務移送法辦

高德地圖會全面下架？梁文傑開口了

核安會：核電穩電價　藍：賴卓應道歉

5學生染水痘　議員：停課竟由家長投票

沈伯洋自稱犯罪學博士　挨酸怎麼不去選總統

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

黃暐瀚批：中國的「九二共識」根本沒有「中華民國」　是不讓你活

蕭景田喊「聽父母話」棄選　謝衣鳯回擊：我是新女性

引述「求真民調」　國民黨稱鄭習會獲肯定

賴要朝野認清中國　鄭麗文：破口大罵有失風度

美國馬鈴薯進口標準不變　行政院：未開放發芽、腐爛馬鈴薯進口

軍購拖太久？　鄭麗文認與谷立言會面有談

軍購條例卡深水區！金額、採購項目沒共識　韓國瑜裁示27日再協商

更多熱門

相關新聞

南港高中水痘群聚累計5例

南港高中水痘群聚累計5例

台北市南港高中出現5例水痘感染群聚事件，台北市衛生局表示，水痘傳染期由出紅疹以前5天起（通常為前1～2天）到所有病灶結痂為止，在病人出現水痘疹前之際的傳染力最高，目前學生都已請假在家休息。

北市南港高中爆「水痘群聚」累計4例

北市南港高中爆「水痘群聚」累計4例

南港高中爆6例水痘確診未停課　學生開罵了

南港高中爆6例水痘確診未停課　學生開罵了

游淑慧批初選制度　北市黨部稱黨中央要檢討

游淑慧批初選制度　北市黨部稱黨中央要檢討

拿480萬公帑訪中沒談民主？游淑慧曝對話打臉

拿480萬公帑訪中沒談民主？游淑慧曝對話打臉

關鍵字：

南港高中水痘游淑慧

讀者迴響

熱門新聞

「吃飯順序換一下」血糖峰值狂降40%！醫推：媲美控糖藥

女警官產後大出血亡　診所遺憾發聲：配合調查

5/1綜所稅來了　6大新制一次看

美高層警告韓國瑜　國防預算要在川習會前通過！否則付出慘痛代價

威力彩詭異3連號　頭獎15槓下期上看3.3億

涉幫男友偷查個資　清秀女警移送北檢

追白沙屯媽祖！走到一半突倒地　香燈腳搶救8天亡

比香腸糟！「夜市爆紅小吃」3大危機　醫：常吃恐罹胃癌

新北惡男拿喪屍煙彈迷昏少女與友人輪流侵犯

魚缸有鱷魚還逼主播泡下去　博主遭封號

Jisoo爆砸千萬切割親哥　不忍性愛片外流

川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場

許聖梅爆出歌王婚姻亮紅燈　「已分居半年」

新青安買透天！寬限期快到了「崩潰求助」　釣出地政士

今鋒面抵達清晨雨最大　放晴時間點出爐

更多

最夯影音

更多
「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼
太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面