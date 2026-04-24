華盛頓時報：川普想邀請普丁訪美參加G20峰會

▲俄羅斯總統普丁與美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普透露想邀請俄羅斯總統普丁參加G20峰會。

俄羅斯外交部副部長亞歷山大·潘金（Alexander Pankin），在聯合國總部表示，俄羅斯已收到最高級別的邀請，將參加今年12 月14日、15日在美國佛羅里達州邁阿密舉行的20國集團（G20）峰會。

關於誰將代表俄羅斯出席峰會的問題，潘金表示這一事項將在峰會臨近時更加明確。根據《華盛頓時報》報導，美國總統川普透露，他打算邀請俄羅斯總統普丁參加。