快訊／川普宣布　「以黎停火」延長三週

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）在社群發文宣布以黎停火延長三週。

川普在當地時間23日於真實社群發文表示「今天在橢圓形辦公室與以色列及黎巴嫩的高層代表見面，會議進展得非常順利！美國將會與黎巴嫩並肩合作，協助他們自我防衛、抵抗真主黨。」、「另外，以色列與黎巴嫩之間的停火協議將會延長三個星期。」

川補表示非常期待在近期邀請以色列總理納坦雅胡，以及黎巴嫩總統奧恩來到白宮。能參與這次極具歷史意義的會議，我感到非常榮幸！