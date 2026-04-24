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快訊／伊朗首都防空系統「深夜突開火」　當地可聽見交戰聲

▲▼ 伊朗德黑蘭 。（圖／路透）

▲伊朗首都德黑蘭上月已多次遭美以空襲。圖為資料照，非本次事件。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

伊朗半國營媒體消息稱，德黑蘭地區防空系統在當地時間23日深夜突然啟動，當地可以聽見防空武器開火聲音。但目前尚不清楚具體原因，也不清楚防空系統是針對何種目標射擊。

根據路透社引述伊朗邁赫爾通訊社（Mehr）消息報導，伊朗首都德黑蘭部分地區，23日突然傳出防空系統與「敵對目標」交火聲音。此外，先前還有消息指出，德黑蘭已經啟動防空砲兵陣地部署。

消息傳出後，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）透過社群帳號發文表示，以色列失敗的「恐怖攻擊」，體現出伊朗國家機構持續保持團結，目標明確和保持紀律嚴明。阿拉格齊還說，戰場和外交是同一場戰爭中的兩條戰線，「伊朗人民比以往任何時候都更團結」。

▲▼伊朗外交部長阿拉格齊發文指控以色列恐怖襲擊失敗。（圖／翻攝自X@araghchi）

▲伊朗外交部長阿拉格齊發文指控以色列恐怖襲擊失敗。（圖／翻攝自X@araghchi）

另據以色列第13頻道新聞報導，以色列國防軍消息人士則否認稱，以軍沒有在伊朗境內展開行動。

半島電視台（Al Jazeera）引述退役美國將軍基米特（Mark Kimmitt）的説法稱，伊朗有可能在德黑蘭進行某種演習，但他同時也說，「目前掌握的資訊不足以得出結論」；另一名美國國防官員則向半島電視台表示，美國與伊朗的停戰協議仍然有效。

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