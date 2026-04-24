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勞部擬修法！未滿40歲改3年1健檢　夜班族「每年必檢」不做恐挨罰

▲▼勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者閔文昱／綜合報導

為強化勞工職場健康管理，勞動部近日預告修正《勞工健康保護規則》，擬全面提高在職勞工健康檢查頻率，並首度將長期夜間工作者納入每年強制健檢對象。草案一出，引發各界關注。

根據現行規定，65歲以上勞工每年健檢1次，40至65歲每3年1次，未滿40歲則每5年1次；修正草案則大幅調整為60歲以上每年1次、40至60歲每2年1次、未滿40歲每3年1次，等於各年齡層檢查頻率全面提高，且「每年健檢」門檻也從65歲下修至60歲。

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夜班族納入強制年檢　健檢項目更完整

此次修法另一大重點，是將「長期夜間工作者」納入每年必須健康檢查的族群。草案明定，若勞工在晚間10時至翌日6時的工作時數，全年累計達700小時以上，或符合一定輪班條件者，即屬長期夜班族，雇主須安排年度健檢。

同時，針對夜間工作者的健檢項目也將更完整，包括血糖、胸部X光、肝功能指數與膽固醇等，主要考量長期輪班與夜間工作，與睡眠障礙、疲勞及慢性疾病風險有關，盼透過制度強化健康保護。

職安署官員指出，隨著中高齡勞動人口增加，且多數65歲以上族群已逐步退休，因此調整為60歲以上每年健檢；另實務上每次健檢費用約1000多元，依法應由雇主負擔，目前研商過程中並未接獲業者反對意見。

▲抽血,健康檢查,注射,護理師,醫院,病人。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲勞動部擬提高勞工健檢頻率，夜班族將納入每年必檢對象。（圖／取自免費圖庫Pexels）

未健檢恐挨罰　勞工拒檢最高罰3000元

依職業安全衛生法規定，雇主須依法為勞工安排定期健康檢查，若未實施，可處3萬元至75萬元罰鍰；而勞工若無正當理由拒絕健檢，最高也可處3000元以下罰鍰。

勞動部表示，目前修正內容仍屬草案階段，已於4月中旬公告，並開放30天蒐集各界意見，後續將綜合事業單位、勞工及相關機關建議，再進一步公告正式上路內容與時程。

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關鍵字：

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