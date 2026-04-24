核安會主委坦言「核電有助穩電價」　國民黨團：賴卓應向全民道歉

▲核安會主委坦言「核電有助穩電價」，國民黨立院黨團「賴、卓應向全民道歉」。（圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

核安會主委陳明真23日赴立法院備詢，直言核電確實有助於電價穩定。對此，國民黨立法院黨團23日指出，陳明真終於說出了實話，核電有助於電價穩定，而這句話被民進黨抹黑了十多年，現在面對電價飆漲、供電不穩，才終於低頭，「賴清德、卓榮泰應為過去錯誤的能源政策向全民道歉」。

國民黨立法院黨團23日表示，陳明真在接受質詢時，終於說出了實話「核電確實有助於電價穩定」，而這句話，國民黨講了十多年，也被民進黨抹黑了十多年，過去民進黨將核電視為毒蛇猛獸，現在面對電價飆漲、供電不穩的現實，才終於不得不低頭。

國民黨立法院黨團說，「我們要問賴清德總統、卓榮泰院長：既然核電能穩定電價，為什麼過去要把能源轉型搞得一團亂，為什麼要讓全民承受高電價與缺電危機」、「賴清德、卓榮泰應為過去錯誤的能源政策向全民道歉」。

國民黨立法院黨團也點名近期正積極備戰新北市長選戰的民進黨立委蘇巧慧，蘇巧慧過去是民進黨的「反核大將」，喊起口號比誰都響亮，結果最近為了迎合上意，改口說不反對新核能，沒想到話才出口，發現得罪了深綠基本盤，又急忙「轉彎」。

國民黨立法院黨團指出，「蘇巧慧應明確交代，到底是支持核電穩定電價，還是繼續死守『神主牌』，新北市民不需要一個為了選票隨時轉彎的投機者。」