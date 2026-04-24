跨歐亞四國司法制度解析　《荷比盧星檢察實務》展現台灣國際視野

▲最高檢察署舉辦《荷比盧星檢察實務》新書發表會 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

為深化國際司法交流與制度借鏡，最高檢察署23日發表《荷比盧星檢察實務》，系統整理荷蘭、比利時、盧森堡及新加坡檢察制度與實務運作，成為我國首部橫跨歐亞四國的專書。書中結合制度分析與案例觀察，呈現各國檢察體系發展脈絡，展現台灣檢察機關持續精進與接軌國際的努力。

▲黃謀信次長▼檢察總長邢泰釗。

《荷比盧星檢察實務》新書發表會在最高檢察署貴陽講堂進行，這是正式推出我國首部完整整理荷蘭、比利時、盧森堡及新加坡檢察制度與實務運作的專書。內容涵蓋制度架構、比較法觀察與實務案例，兼具理論深度與實務價值。而包括荷蘭、比利時、盧森堡及新加坡駐台代表均親自出席祝賀，肯定本書展現國際交流與法治合作的重要成果，並期待未來深化雙邊司法合作。

本書以「觀法列邦、取鑑興制」為核心理念，聚焦司法人事、檢察權運作、跨境犯罪、科技偵查及司法互助等重要議題。最高檢察署指出，隨著全球化與科技發展，新興犯罪日益跨境與複雜，各國司法制度持續調整，本書有助我國借鏡國際經驗，提升檢察實務效能。

法務部次長黃謀信表示，本書內容涵蓋偵查不公開、國際刑事法院、打詐、法庭直播與科技偵查等重要議題，具備高度專業與實用性，對檢察官偵查與修法研議均有助益，並有助形塑檢察機關國際化價值。

此外，駐外使節透過錄影致詞指出，本書不僅有助理解各國檢察制度，也促進國際法制交流與合作，對拓展我國司法視野具有重要意義。

檢察總長邢泰釗表示，本書編纂目的在於透過比較法研究，促進我國檢察制度精進與人事制度改革，強調國際交流應轉化為可傳承的知識資產，讓司法改革更加穩健推進。

最高檢察署強調，從過去出版《德國檢察實務》到此次新書問世，顯示我國持續以國際比較為基礎推動制度研究，未來也將深化國際合作，強化檢察專業，打造更現代化與完善的法治體系。