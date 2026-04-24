瘋電影／風林火山　暴力與人性是無法被精準設計

文／賴賴





瘋言瘋語：



在第 44 屆香港電影金像獎中，籌備多年的《風林火山》不負眾望，一舉橫掃最佳攝影、剪接、美術指導、服裝造型設計、音響效果及視覺效果等 8 項大獎。其中，由已故日本音樂大師坂本龍一與 Nate Connelly 共同譜寫的原創音樂，更為全片注入了靈魂，使其成為本屆金像獎名副其實的最大贏家。這不僅是一部製作精良的電影，更是必須進入戲院感受視覺與聽覺雙重震撼的極致饗宴。



電影雖以經典的「香港黑道」為題材，卻進行了深度顛覆。劇情圍繞著受過高等教育的黑道之子試圖「洗白」家族的政治正確意識形態展開。片中交織著臥底的壯烈犧牲，以及在正邪邊緣掙扎、最終選擇沉淪的複雜人性。雖然內涵過於宏大，導致部分細節在緊湊的篇幅中略顯倉促，有些可惜，但導演麥浚龍以大量的爆破、飛車追撞及激烈槍戰，展現了極高的製作預算與誠意，整部作品從頭到尾絕無冷場，完成度極高。



更令人震撼的是其天花板級別的卡司陣容。金城武、梁家輝、劉青雲、古天樂等一線影星悉數登場，演員群星熠熠的程度簡直如同賀歲鉅片，卻在沉重陰鬱的冷調美學中展現了令人窒息的演技角力。



《風林火山》用最冷調的黑白感官，包裹著最熾熱的暴力美學。它不只是香港黑幫片的集大成之作，更是對當代社會體制與人性的深刻體檢，絕對是年度必看的滿分神作。

片 名： 風林火山

英文名稱： Sons of the Neon Night

上映日期： 2025/10/09

類 型： 劇情、犯罪、動作

片 長： 2 時 5 分

國 家： 香港

語 言： 粵語、國語

導 演： 麥浚龍

演 員： 金城武、梁家輝、劉青雲、古天樂、高圓圓

發行公司： 壹壹喜喜

劇情大綱



《殭屍》鬼才導演麥浚龍第二部劇情長片，金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂、高圓圓主演，入選2025年坎城影展「午夜放映單元」。



一場突然而來的爆炸事件令香港富商殞命，牽引出販毒者與反毒者之間的角力。富商繼承人不惜一切製造社會混亂，為的竟是一個至善的理由「一個沒有毒品的世界」，比想像中更可怕、更混亂，結局誰來撥亂反正？



片中有導演麥浚龍精心打造的極致美學，還有盛大的爆破場面和槍戰動作，耗資四億港幣（約15億多台幣），創下香港犯罪動作類型影史最高的預算，劇組更是打造了面積達6萬平方呎的1:1比例銅鑼灣實景。

▲飾演金城武的太太~高圓圓是這部充滿陽剛與暴力氣息的電影中，唯一的溫柔亮點。

▲劉青雲飾演細鬼，處於社會的最底層與最陰暗處。

▲梁家輝飾演心理醫師，游走正邪兩方，多位大牌整齊出現。

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