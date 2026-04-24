全台首創！新竹縣推金融教育「直屏短劇」　深入校園拆解「假夢想」陷阱

▲新竹縣政府教育局首創以「直屏短劇」形式推動金融教育宣導。

圖、文／新竹縣教育局提供

為建立青少年正確價值觀，新竹縣政府教育局領先全台，首創以「直屏短劇」形式推動金融教育宣導，推出系列短劇《那些年我們買的「假夢想」》不僅打破傳統說教框架，更將與「校園勞務權益教育宣講」深度結合，深入全縣國、高中校園，影片亦同步上架至「新竹縣勞權教育專網」供全台師生下載，打造數位時代下的青年財務與勞權防護網。

楊文科縣長表示面對 Z 世代與 Alpha 世代的影音收視習慣，教育局採取創新數位溝通策略，捨棄生硬的政令宣導片，推出全台首部金融教育直屏短劇。這系列影片適配手機直式觀看習慣，不僅在社群平台具備高度傳播力，更將複雜的法律與財經術語轉化為校園幽默語境，讓金融教育真正走入年輕人的世界。

系列短劇由新生代演員許得寪、李孟學及偶像團體B CRUSH不小心製造成員洪暐領銜演出，精準詮釋三種常見的財務地雷，如第一集：〈買買買 買到吃土〉，揭露「小額分期」陷阱。主角康平將三萬元耳機分 30 期，主張「每天 33 元」是華爾街套利，最後卻因入不敷出只能餐餐吃 65 折飯糰。第二集則是〈無卡預支 利息超坑〉，針對「信用小白」揭露無卡分期風險，康平簽下高息約定，三萬元的商品還完竟要五萬四，多付了兩萬四千元利息。最後一集〈愛情水行俠 法院見〉，則警示詐騙課程與「債務脫鉤」風險，康平幻想變身「未來海王超能力水行俠」而貸款 12 萬元購買戀愛課程，最終卻面臨公司捲款仍須還債的法院「支付命令」。

教育局蔡淑貞局長說明，金融教育與勞權教育是相輔相成的，本次推出的直屏劇將成為新竹縣國、高中「勞務權益教育宣講」的重點教材。透過宣講者入校互動，學生能同時學習如何保障打工薪資權益，以及如何審慎簽署各類消費契約。為擴大宣導效益，影片已同步上傳至「新竹縣勞權教育專網」(網址： https://hcclabor.tw/ )，開放全台教育工作者運用，作為班會課或自主學習的最佳輔助素材。蔡局長也同步呼籲，青少年在求職或消費簽約前務必「三思而後行」。若不慎遭遇消費糾紛，請尋求專業協助，如全國消費者福利專線：1950，居住或設籍新竹縣者可撥打新竹縣政府消費者服務中心：03-5518101 轉 5080。

