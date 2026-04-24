　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台首創！新竹縣推金融教育「直屏短劇」　深入校園拆解「假夢想」陷阱

全台首創！新竹縣推金融教育「直屏短劇」深入校園拆解「假夢想」陷阱（圖／新竹縣教育局提供）

▲新竹縣政府教育局首創以「直屏短劇」形式推動金融教育宣導。

圖、文／新竹縣教育局提供

為建立青少年正確價值觀，新竹縣政府教育局領先全台，首創以「直屏短劇」形式推動金融教育宣導，推出系列短劇《那些年我們買的「假夢想」》不僅打破傳統說教框架，更將與「校園勞務權益教育宣講」深度結合，深入全縣國、高中校園，影片亦同步上架至「新竹縣勞權教育專網」供全台師生下載，打造數位時代下的青年財務與勞權防護網。

楊文科縣長表示面對 Z 世代與 Alpha 世代的影音收視習慣，教育局採取創新數位溝通策略，捨棄生硬的政令宣導片，推出全台首部金融教育直屏短劇。這系列影片適配手機直式觀看習慣，不僅在社群平台具備高度傳播力，更將複雜的法律與財經術語轉化為校園幽默語境，讓金融教育真正走入年輕人的世界。

系列短劇由新生代演員許得寪、李孟學及偶像團體B CRUSH不小心製造成員洪暐領銜演出，精準詮釋三種常見的財務地雷，如第一集：〈買買買 買到吃土〉，揭露「小額分期」陷阱。主角康平將三萬元耳機分 30 期，主張「每天 33 元」是華爾街套利，最後卻因入不敷出只能餐餐吃 65 折飯糰。第二集則是〈無卡預支 利息超坑〉，針對「信用小白」揭露無卡分期風險，康平簽下高息約定，三萬元的商品還完竟要五萬四，多付了兩萬四千元利息。最後一集〈愛情水行俠 法院見〉，則警示詐騙課程與「債務脫鉤」風險，康平幻想變身「未來海王超能力水行俠」而貸款 12 萬元購買戀愛課程，最終卻面臨公司捲款仍須還債的法院「支付命令」。

全台首創！新竹縣推金融教育「直屏短劇」深入校園拆解「假夢想」陷阱（圖／新竹縣教育局提供）

全台首創！新竹縣推金融教育「直屏短劇」深入校園拆解「假夢想」陷阱（圖／新竹縣教育局提供）

教育局蔡淑貞局長說明，金融教育與勞權教育是相輔相成的，本次推出的直屏劇將成為新竹縣國、高中「勞務權益教育宣講」的重點教材。透過宣講者入校互動，學生能同時學習如何保障打工薪資權益，以及如何審慎簽署各類消費契約。為擴大宣導效益，影片已同步上傳至「新竹縣勞權教育專網」(網址： https://hcclabor.tw/ )，開放全台教育工作者運用，作為班會課或自主學習的最佳輔助素材。蔡局長也同步呼籲，青少年在求職或消費簽約前務必「三思而後行」。若不慎遭遇消費糾紛，請尋求專業協助，如全國消費者福利專線：1950，居住或設籍新竹縣者可撥打新竹縣政府消費者服務中心：03-5518101 轉 5080。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
529 2 5311 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／會變便宜？看電影、演唱會、球賽娛樂稅全廢除　國會三讀修
台股ETF正2分割+1　 成立至今飆2000%
川普下令擊沉所有布雷船！伊朗還有「7大反擊方案」　內容曝光
快訊／賴清德赴陳芊雯靈堂上香　指示提供必要協助
沒穿bra拍團購片翻紅⋯王俐人震撼宣布上SWAG
柯文哲遭爆夜奔醫院看病歷　新光證實：考量家屬焦慮說明病情
台中男做腸胃鏡喪命　女兒悲：沒有爸爸了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網傳高美濕地遭回填「世紀之毒」戴奧辛　環保局澄清：未檢出

女警產後過世！三寶媽憶「大出血逾1500ml」過程：生產是拿命在賭

找工作怕被坑？基隆就博會4/25登場　市府設攤祭「職場大補帖」：顧權益、防詐騙還有好禮拿

快訊／國家警報響！2縣市大雷雨狂轟　持續1小時

今明鋒面通過「西部防雷雨」　周日轉晴回暖

快訊／台中機場「雷雨當空」暫停地面作業　部分航班延誤

柯文哲遭爆夜奔醫院看病歷　新光證實：考量家屬焦慮說明病情

每換公司就多1薪轉戶！上班族「已辦到10間」炸鍋：不能統一嗎

回到30年前？「1玩具」現在夯爆　7、8年級生笑：流行一直輪迴

快訊／大雷雨炸4縣市　警戒範圍曝

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

陸女不爽空服員沒說中文　機內失控吼叫：我是China！

擁康橋、享實中！高雄青埔站磁吸新貴 學區捷運宅「達麗世界學」宜業宜居

(加入黃男畫面)涉幫男友偷查個資　清秀女警遭移送北檢

(無字)塑料倉庫恐怖大火「全面燃燒」黑煙蔽天　鐵皮燒到變形

下雨天沒辦法出門散步　狗狗氣到談判求食物補償

網傳高美濕地遭回填「世紀之毒」戴奧辛　環保局澄清：未檢出

女警產後過世！三寶媽憶「大出血逾1500ml」過程：生產是拿命在賭

找工作怕被坑？基隆就博會4/25登場　市府設攤祭「職場大補帖」：顧權益、防詐騙還有好禮拿

快訊／國家警報響！2縣市大雷雨狂轟　持續1小時

今明鋒面通過「西部防雷雨」　周日轉晴回暖

快訊／台中機場「雷雨當空」暫停地面作業　部分航班延誤

柯文哲遭爆夜奔醫院看病歷　新光證實：考量家屬焦慮說明病情

每換公司就多1薪轉戶！上班族「已辦到10間」炸鍋：不能統一嗎

回到30年前？「1玩具」現在夯爆　7、8年級生笑：流行一直輪迴

快訊／大雷雨炸4縣市　警戒範圍曝

快訊／北海道「旭山動物園」員工棄屍！　妻子屍體丟園內焚化爐

膠原蛋白吃很久沒感覺？關鍵在這3點　很多人都做錯

家暴男海扁女友、菜刀恐嚇不准走　派出所掙脫手銬逃3.4KM被逮

麥卡倫冷血中距離準絕殺尼克　大讚庫明加有「冠軍基因」

賴清德赴女警陳芊雯靈堂上香　劉世芳：家屬表達要有個真相

高鐵退票機制成「洗錢新招」！跨站退現金躲追查　5詐團成員遭起訴

「約定轉帳」藏陷阱　東港警即時攔阻低利貸款詐騙

網傳高美濕地遭回填「世紀之毒」戴奧辛　環保局澄清：未檢出

大谷翔平最愛寶可夢曝光！大聯盟也瘋　皮卡丘成最大贏家

夏威夷郡訪花蓮姊妹市交流！聚焦永續治理與韌性城市發展

【台74線驚傳槍響】車手衝撞警車狂逃5公里　警開1槍制伏

生活熱門新聞

今鋒面抵達清晨雨最大　放晴時間點出爐

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

女警產後血崩逝世！ICU醫「1句話」萬人鼻酸反思

圈內人士：「武安侯」張凌赫來台有3現實門檻　形式大於內容

快訊／大雷雨炸高雄！　3區域發警報

入夜中部以北雨最大　明天轉涼全台濕答答

勞動部擬下修健檢年限　未滿40歲改3年一次

昔罹肺腺癌！劉謙滿頭白髮新造型現身

「讓台灣男生都淪陷」她好奇：越南女生有什麼魔力？

快訊／大雷雨炸4縣市　警戒範圍曝

小彤老師抗癌「消失10天」　親曝現況

柯文哲遭爆夜奔醫院看病歷　新光證實：考量家屬焦慮說明病情

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

水果攤老闆一句「很多人不敢吃」全送她！ 大票推爆

更多熱門

相關新聞

校園空間再利用　花蓮德武打造首座校園日照中心

校園空間再利用　花蓮德武打造首座校園日照中心

花蓮縣衛生局於4月22日上午於玉里德武里苓雅部落廣場舉辦「玉里鎮德武里長照日間照顧服務諮商說明會」，德武衛生室空間活化，醫療加值長照，升級為小規模多機能機構，提供日照23人及夜間喘息4床服務，獲全體與會者舉手表決通過。

新竹關西鎮擬普發3600　2.6萬人受惠

新竹關西鎮擬普發3600　2.6萬人受惠

台南市推校園廚餘減量從源頭到再利用打造永續循環

台南市推校園廚餘減量從源頭到再利用打造永續循環

陸班導師拐15歲學生開房猥褻！公安處10日拘留 女孩轉學後輕生被救回

陸班導師拐15歲學生開房猥褻！公安處10日拘留 女孩轉學後輕生被救回

名嘴喊話民進黨：請陳柏惟選新竹縣　鄭朝方續戰竹北避免雙輸

名嘴喊話民進黨：請陳柏惟選新竹縣　鄭朝方續戰竹北避免雙輸

關鍵字：

新竹縣直屏短劇金融教育校園教育宣講

讀者迴響

熱門新聞

新北惡男拿喪屍煙彈迷昏少女與友人輪流侵犯

「吃飯順序換一下」血糖峰值狂降40%！醫推：媲美控糖藥

女警官產後大出血亡　診所遺憾發聲：配合調查

美高層警告韓國瑜　國防預算要在川習會前通過！否則付出慘痛代價

5/1綜所稅來了　6大新制一次看

威力彩詭異3連號　頭獎15槓下期上看3.3億

涉幫男友偷查個資　清秀女警移送北檢

今鋒面抵達清晨雨最大　放晴時間點出爐

魚缸有鱷魚還逼主播泡下去　博主遭封號

川普又點名台灣：美國很快取得全球50％晶片市場

新青安買透天！寬限期快到了「崩潰求助」　釣出地政士

快／金管會鬆綁禁令！　台積電飆2140元新天價、大漲60元

「下一個輝達」在台灣！　AI浪潮成最大紅利贏家

日「大尺度網紅」熱舞創流量密碼　百萬人封無罩教主

追白沙屯媽祖！走到一半突倒地　香燈腳搶救8天亡

更多

最夯影音

更多
「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼
太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面