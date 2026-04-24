找工作怕被坑？基隆就博會4/25登場　市府設攤祭「職場大補帖」：顧權益、防詐騙還有好禮拿

▲由基降市長謝國樑帶領的市府團隊於「2026基隆地區就業博覽會」中設立「政府宣導專區」，提供求職者一站式的專業服務。（圖／取自基隆市政府網站，下同）

地方中心／基隆報導

基隆在地求職者與想要挑戰高薪、轉換跑道的民眾請鎖定！由勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署（以下簡稱北分署）主辦的年度盛事「2026基隆地區就業博覽會」，即將於4月25日（六）上午10時至下午14時，在基隆市立體育館2樓隆重舉行。本次活動吸引大量優質企業進駐搶人，而全場最受矚目的焦點，莫過於基隆市政府特別加碼設立的「政府宣導專區」，要以一站式的專業服務，成為基隆市民求職路上的最強護衛隊。

市府攤位成全場焦點！「宣導專區」四大守護策略曝光

基隆市政府表示，雖然本次博覽會是由北分署主辦，但市府對於守護基隆子弟的勞動權益極為重視，因此特別在現場打造專屬的「基隆市政府宣導專區」。這不只是一個諮詢點，更是為求職者量身打造的職場防護網。市府攤位這次祭出「四大核心業務」宣導，要在面試激戰區旁，幫民眾補足職場能量：

1、【法律護航】勞動法令宣導

想知道加班費怎麼算？試用期薪水合理嗎？市府專區現場提供最直覺的勞動法規諮詢，就是要打造資訊透明且友善的勞資環境，幫助求職者把關自身權益，「自己的權利，市府幫你一起顧」。

2、【技能加掛】職業訓練諮詢

面對職場競爭，專業技術就是硬實力。市府宣導專區提供精準的職業訓練課程資訊，教你如何有效投資自我、強化競爭優勢，讓您的履歷在眾多競爭者中脫穎而出。

3、【防詐預警】求職防詐騙宣導

高薪輕鬆賺？小心有詐！市府特別在專區強化防詐意識，由專人破解層出不窮的求職陷阱，傳授「三要七不」秘訣，確保每一位基隆市民都能安心求職，遠離詐騙威脅。

4、【職場平權】身心障礙就業服務

為了落實職場無障礙的願景，專區同步推廣身心障礙者就業資源與「職務再設計」諮詢，致力於推動多元平權的職場環境，讓每份才華都有發揮的舞台。

▲圖為民國113年基隆青年實習與企業媒合徵才活動。

不只是媒合！來市府專區諮詢還有「驚喜好禮」

基隆市政府感性表示，就業不僅是維持家庭生計的基礎，更是基隆這座城市持續成長的關鍵動能。因此，保障求職者的安全與權益，一直是市府團隊工作的重中之重。不論您是初出茅廬的社會新鮮人、渴望重返職場的二度就業民眾，或是想了解最新勞動趨勢的企業主，市府攤位的大門隨時為您敞開。

市府也大方透露，民眾當天只要前往「基隆市政府宣導專區」參觀並諮詢相關資訊，除了能收穫滿滿的職場專業知識，現場更有機會領取限量精美的宣導品。這場集結中央與地方資源的媒合盛會，是基隆年度最重要的職涯轉骨良機，誠摯邀請所有市民朋友在本周六走一趟體育館，找到屬於自己的夢幻職缺！

【基隆市政府宣導專區資訊】

活動名稱：2026基隆地區就業博覽會

活動時間：2026年4月25日（六）10:00 - 14:00

活動地點：基隆市立體育館2樓（基隆市信義區信二路278號）

市府宣導主題：勞動法令、職訓、防詐、身障就業與職務再設計

發布單位：基隆市政府社會處（勞資關係科）