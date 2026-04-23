元智大學推動「領路人計畫」　AI預約業師助學生職涯起飛

▲蔚華科技董事長秦家騏分享職涯建議。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學管理學院為強化學生職涯發展與產學連結，推動「領路人計畫」，並導入自動化業師預約系統，打造制度化職涯輔導機制。本學期邀請來自AI科技、半導體、金融、會計、數位行銷、人資及創新創業等領域的逾50位業界專家，與學生進行面對面諮詢，協助釐清職涯方向，提前接軌產業實務。

管理學院表示，學院運用AI技術自行開發「自動化業師預約系統」，讓學生可依興趣探索不同產業專家，進行即時預約與諮詢，提升職涯探索的效率與精準度。院長黃敏萍鼓勵學生把握與業師交流機會，並提出三點期許，包括心存感恩、培養當責態度，以及在未來職涯有成後回饋母校，成為引領學弟妹的業師，促進人才傳承的良性循環。

▲元智管院透過「領路人計畫」串聯業師資源，協助學生拓展職涯視野。（圖／元智提供）

職涯辦公室主任陳懷傑指出，學生輔導的核心在於「真正關心學生」，理解學生需求，善用科技工具，將長期累積的輔導經驗，轉化為更易取得的服務，協助學生有效連結業師資源。管院學士班副主任梁欣光也認為，該系統有助學生提早掌握產業趨勢與職場所需能力，並結合學程召集人強化輔導角色，讓學生在校期間獲得更完整的學習與職涯支持。

業師代表同樣肯定此計畫的價值。蔚華科技董事長秦家騏表示，「領路人計畫」為學生提供難得的學習機會，鼓勵學生主動參與並善用AI工具提升效率，培養勇於負責的態，以因應快速變動的環境。資誠聯合會計師事務所合夥會計師李燕娜則指出，在AI與數位轉型浪潮下，保持好奇心與持續學習，是維持競爭力的關鍵。

管院學士班學生陳可霓分享，透過活動接觸法律與會計等不同領域業師，激發跨域學習動機，也有助於規劃未來方向；經營管理碩士班學生王進財則指出，原本模糊的職涯想像，透過與業師交流逐漸具體，對未來準備更有方向。