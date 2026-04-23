大甲媽回鑾彰化！警力「重兵佈署」5熱點防爆搶轎衝突

▲大甲媽祖回鑾5熱點防搶轎，再度出動機動應變隊。（資料圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖遶境進香回鑾，今(23日)晚間駐駕北斗奠安宮。沿途信眾簇擁膜拜、爭相鑽轎腳，整座小鎮熱鬧非凡。預計明天中午過後，隊伍將進入北彰化的花壇鄉境。有鑑於日前彰化市才爆發嚴重肢體衝突，造成三名員警受傷，彰化縣警察局這次全面提升戒備，針對過去曾發生搶轎衝突的熱區，部署大量警力與機動應變隊，全力防止打架鬧事再次發生。

今日進入北斗鎮，警方為防止滋事，已加強沿路隨行戒備，雖然現場人潮眾多，但在鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤親自扶轎，並出動機動應變隊沿路護轎，順利進入奠安宮駐駕。

根據警方規劃，回鑾隊伍明天中午將沿花壇鄉彰員路北上，進入彰化市大埔路，預計抵達時間可能已是傍晚甚至晚間七點。大埔路歷年來人潮洶湧，向來是搶轎衝突的一級熱區。為此，縣警局機動應變隊再度由隊長林世明率領四十名隊員，全程緊跟隨行，加強維安。

接著，大甲媽鑾轎進入永樂街天后宮時，預估已是明天深夜十一點半或二十五日凌晨零點。警方將在此再度增派人力，直到媽祖出宮後右轉民族路，經開化寺再轉中華路，最後銜接省道台一線中山路。這整個路段都被列為衝突熱區，警方將部署更多警力嚴加防範。

彰化縣警察局強調，除了針對北斗奠安宮外、明日將於大埔路、永樂街天后宮、民族路及中山路等5處重點區域完成警力佈署，並在媽祖鑾轎前後各安排警力監控，務求讓回鑾過程平安順利，避免再度發生暴力衝突。

▲大甲媽祖回鑾駐轎北斗奠安宮，機動應變隊出動。（圖／海豚衛星電視台提供提供）