快訊／敢在荷莫茲海峽放水雷　川普下令：直接擊沉！

▲通行荷莫茲海峽中的船隻。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普23日表示，他已經向美國海軍下達命令，一但發現任何船隻在荷莫茲海峽布設水雷，均可開火將其擊沉。川普還強調，美軍開火時「不需要猶豫」。

川普透過社群媒體發文表示，他已經下令給美國海軍，「開火擊殺」任何在荷莫茲海峽布設水雷的船隻。川普還在貼文中補充說，他同時要求美軍掃雷艦以「三倍強度」持續清理荷莫茲海峽殘存的水雷。

根據CNBC報導，荷莫茲海峽本就是全球至關重要重要的石油運輸通道，而作為本就脆弱的停火協議的一部分，川普始終要求德黑蘭當局全面重新開放荷莫茲海峽；美國與伊朗之間的停火協議本來應在本週到期，但川普日前已經單方面宣布延長期限。

自今年2月底爆發衝突以來，伊朗實質上封鎖荷莫茲海峽海峽，而美國則對伊朗港口實施報復性封鎖，試圖迫使德黑蘭放鬆對海峽的管制。美軍中央司令部22日晚間表示，已經攔截31艘與伊朗相關的船舶，要求其掉頭或者返港。

在和平時期，每日通常有超過100艘船舶通過荷莫茲海峽，其中油輪就有數十艘，但自從伊朗對海峽實施封鎖以來，每日通行的船舶數量僅剩下個位數。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，只要美國不撤銷封鎖，伊朗就不可能重新開放荷莫茲海峽。