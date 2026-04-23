　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／敢在荷莫茲海峽放水雷　川普下令：直接擊沉！

▲▼荷莫茲海峽中的船隻。（圖／路透）

▲通行荷莫茲海峽中的船隻。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國總統川普23日表示，他已經向美國海軍下達命令，一但發現任何船隻在荷莫茲海峽布設水雷，均可開火將其擊沉。川普還強調，美軍開火時「不需要猶豫」。

川普透過社群媒體發文表示，他已經下令給美國海軍，「開火擊殺」任何在荷莫茲海峽布設水雷的船隻。川普還在貼文中補充說，他同時要求美軍掃雷艦以「三倍強度」持續清理荷莫茲海峽殘存的水雷。

根據CNBC報導，荷莫茲海峽本就是全球至關重要重要的石油運輸通道，而作為本就脆弱的停火協議的一部分，川普始終要求德黑蘭當局全面重新開放荷莫茲海峽；美國與伊朗之間的停火協議本來應在本週到期，但川普日前已經單方面宣布延長期限。

自今年2月底爆發衝突以來，伊朗實質上封鎖荷莫茲海峽海峽，而美國則對伊朗港口實施報復性封鎖，試圖迫使德黑蘭放鬆對海峽的管制。美軍中央司令部22日晚間表示，已經攔截31艘與伊朗相關的船舶，要求其掉頭或者返港。

在和平時期，每日通常有超過100艘船舶通過荷莫茲海峽，其中油輪就有數十艘，但自從伊朗對海峽實施封鎖以來，每日通行的船舶數量僅剩下個位數。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，只要美國不撤銷封鎖，伊朗就不可能重新開放荷莫茲海峽。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美高層警告韓國瑜　國防預算要在川習會前通過！否則付出慘痛代價
塑料倉庫恐怖大火「全面燃燒」黑煙蔽天　鐵皮燒到變形
台中驚傳槍響！20歲詐騙車手「衝撞警車」
Jisoo爆砸千萬切割親哥　不忍性愛片外流

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／敢在荷莫茲海峽放水雷　川普下令：直接擊沉！

伊朗證實　已收到荷莫茲海峽「首筆過路費」

美國將限制與南韓共享「北韓機密」　統一部長洩密惹禍

日本岩手「大規模山火」！差100m就要燒到民宅　200公頃被燒光

三星前主管洩密中國！更審「刑期加重」改判6年　國家機密製程外流

戰爭毀經濟！伊朗200萬人失業　斷網52天「經濟損失568億」

母熊帶小熊提早出沒　專家示警：危險性更高

想仿效伊朗！印尼提議馬六甲海峽收費　星馬反對

AI作戰時代來臨！日本擬轉型「數據中心戰」　防衛戰略重大翻修

流浪狗「瘋咬40人」印度街頭失控狂奔！　傷患打狂犬病疫苗

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

民眾黨2026「守竹市、議員翻倍」　黃國昌：沒達標就走人

藍白新北、彰化要守住　黃國昌談高雄：柯志恩LINE我就好

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

快訊／敢在荷莫茲海峽放水雷　川普下令：直接擊沉！

伊朗證實　已收到荷莫茲海峽「首筆過路費」

美國將限制與南韓共享「北韓機密」　統一部長洩密惹禍

日本岩手「大規模山火」！差100m就要燒到民宅　200公頃被燒光

三星前主管洩密中國！更審「刑期加重」改判6年　國家機密製程外流

戰爭毀經濟！伊朗200萬人失業　斷網52天「經濟損失568億」

母熊帶小熊提早出沒　專家示警：危險性更高

想仿效伊朗！印尼提議馬六甲海峽收費　星馬反對

AI作戰時代來臨！日本擬轉型「數據中心戰」　防衛戰略重大翻修

流浪狗「瘋咬40人」印度街頭失控狂奔！　傷患打狂犬病疫苗

北市轎車雨夜突失控「四輪朝天」　7旬男女送醫

新北2惡男用喪屍煙彈輪流性侵　少女哭訴：「我ㄑㄧㄚˊ掉」

觀音區保障里市民活動中心動工　打造全齡友善空間

元智大學推動「領路人計畫」　AI預約業師助學生職涯起飛

投身攝影一甲子　江村雄獲聘暨大榮譽講座教授

美高層警告韓國瑜　國防預算要在川習會前通過！否則付出慘痛代價

總是看不懂別人臉色？想讓人際關係更順，先學會這幾件事

大自然是最佳療癒空間　全台「馨生保護服務據點」落腳清境農場

陳文茜PO文憶「首次免疫治療過程」　曬照自嘲：外貌如媽祖娘娘

每天上班都在消耗自己？3招擺脫「工作內耗」找回輕盈節奏

香蕉老婆懷孕「有狐臭」　崩潰大哭..他機靈喊：是我的！

國際熱門新聞

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

上空露雙乳！她「嗨脫比基尼」畫面外流

現役最大！　R級女優親揭「上圍秘密」

泰國研擬取消「36國家免簽」！

伊朗扣押貨輪　革命衛隊持槍登船畫面曝

美女「照片修很大」　警找不到多失蹤4天

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

她拒絕75次仍遭性侵！法院判惡狼無罪：未積極抵抗

美籍女印度旅遊「在民宿遭下藥性侵」！

台積電ADR大漲5.29％！　中東延長停火美股收紅340點

涮乃葉點餐送來隱形肉片！總公司道歉了

知名UFO研究者自殺身亡！

賴清德出訪遭撤飛航許可　美國務院：相關國家在中國要求下行事

車還在發動！日本山溝女屍「疑遭熊襲」

更多熱門

相關新聞

伊朗證實　已收到荷莫茲海峽首筆過路費

伊朗證實　已收到荷莫茲海峽首筆過路費

伊朗國議會副議長哈吉巴巴伊（Hamidreza Hajibabaei）近日表示，伊朗已正式向通過荷莫茲海峽的船隻收費，首筆通行費已匯入伊朗的中央銀行帳戶，但金額及付款的船隻資訊均未對外公布。

軍購拖太久？　鄭麗文認與谷立言會面有談

軍購拖太久？　鄭麗文認與谷立言會面有談

伊朗200萬人失業　斷網經濟損失568億

伊朗200萬人失業　斷網經濟損失568億

賴要朝野認清中國　鄭麗文：破口大罵有失風度

賴要朝野認清中國　鄭麗文：破口大罵有失風度

伊朗處決反對派組織成員　控與以色列合作

伊朗處決反對派組織成員　控與以色列合作

關鍵字：

美國伊朗荷莫茲海峽川普

讀者迴響

熱門新聞

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

李育朋無照酒駕　桃猿火速開除

上空露雙乳！她「嗨脫比基尼」畫面外流

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

台南女學生等公車遭拖行！嫌犯逃逸中

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

台股創高又暴跌！網驚「原來是巴逆逆進場了」

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

SpaceX 老實說「太空AI無法商業化」　低軌衛星8檔摔跌停　

台股大怒神！狂歡急凍殺逾456點　盤中震盪近1500點

朱軒洋扶正吳卓源「舊愛Cindy限動一片綠」

「短劇霸總」年拍200部失業了！難敵AI回老家種田

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面