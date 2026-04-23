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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋自稱社會生態學犯罪學博士　賴苡任：這麼神不去選總統？

▲▼立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

▲綠委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026台北市長選戰，民進黨徵召沈伯洋態勢漸顯。沈伯洋昨日表示，博士班所學涉及人文、景觀、交通、水利與治安，遭網友揶揄是「刑法補教名師」全都通。國民黨士林北投市議員參選人賴苡任今（23日）諷刺，沈伯洋這麼神，怎麼不去選總統？台北市對沈來說太小了，「留給凡人蔣萬安吧！」

沈伯洋自稱，「我是社會生態學裏面犯罪學博士，社會生態學裏面非常注重這種，人文的建構，與自然景觀的關係，要如何配置，資源怎麼配置，交通怎麼配置，水利怎麼配置，治安怎麼配置，這都是我在博士班在念的東西」。

賴苡任表示，沈伯洋母校加州大學爾灣分校的社會生態學院下設犯罪學法律與社會系、心理科學系與城市規劃與公共政策系3個學系；提供犯罪學法律與社會學、心理學、臨床心理學與城市與環境規劃及政策等4種博士學位。

賴苡任質疑，沈伯洋為改變形象，把自己的專業擴大到全學院的專業，就像有人在文學院中文系拿到文學博士，突然有天說「全文學院的語種我都會」；拿到醫學博士的內科部醫師，有天突然說「整形外科我也專業」。

賴苡任諷刺，「沈伯洋無限擴大自己的專業範圍，甚至把選修課程也稱為專業，吹牛吹出新高度，但我第一次聽到有人敢把全學院的專業都說是自己的專業」，一個刑法補教老師，在過去先吹自己是資訊戰、認知戰、國安、國防、民防專家，現在要選市長，又變成人文、景觀、資源、交通、水力、治安、體育與人權等專家，「唬爛也要有限度」。

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