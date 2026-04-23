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昔罹肺腺癌！劉謙「滿頭白髮」現況曝光　親吐消失螢光幕真相

▲劉謙抗癌成功，以全新銀髮造型帥氣復出。（圖／翻攝自微博，下同）

▲劉謙抗癌成功，以全新銀髮造型帥氣復出。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

知名魔術師劉謙2024年證實罹患肺腺癌零期，當時在完成演出後緊急入院手術，一度淡出螢光幕休養，引發外界關注。隨著康復消息曝光，他近年逐漸復出，近日更頻頻透過微博與影音平台更新近況，不僅持續表演魔術，也以全新造型亮相，再度掀起討論。

樂觀抗癌心態曝光　自嘲「抽空得癌又治好」

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劉謙曾在節目中談及罹癌經歷，透露是在行程空檔發現病情，所幸屬於早期階段，經手術後已成功根治。他以一貫幽默口吻表示，「中間抽空得了一次癌症，然後再抽空把它治好了」，甚至在得知罹癌當下還傳訊息給親友笑說「我得了絕症耶，帥不帥？」展現面對疾病的樂觀態度，也讓粉絲相當心疼又佩服。

目前劉謙已多次對外報平安，強調「完全沒事了」，並解釋因為發現得早，肺腺癌在早期是可以根治的，身體狀況良好，持續投入工作與創作。

▲劉謙抗癌成功，以全新銀髮造型帥氣復出。（圖／翻攝自微博，下同）

染銀白髮造型掀熱議　粉絲讚：完全沒變老

康復後的劉謙持續活躍於社群平台，除了分享魔術表演與教學影片，也與粉絲保持互動，目前微博已累積超過千萬粉絲關注，bilibili訂閱數也突破百萬，人氣依舊不減。近期他將原本深色頭髮染成銀白色，以嶄新造型亮相，整體風格更顯俐落有型。

從最新曝光的影片可見，劉謙氣色良好、狀態穩定，搭配熟練魔術演出，再度展現專業魅力。粉絲紛紛留言大讚「完全沒變老」、「新髮色超適合」、「依然是魔術王者」，認為他歷經病痛後依舊維持高水準表現，也更加從容自信。

▲劉謙抗癌成功，以全新銀髮造型帥氣復出。（圖／翻攝自微博，下同）

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