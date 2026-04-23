台南「隨機擄人男」24小時落網！黃偉哲發聲：守護安全是首要任務

▲台南強擄女學生案蔡姓嫌犯落網。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、閔文昱／台南報導

台南市永康區昨（22）日驚傳隨機攻擊驚魂，一名女高中生放學途中遭惡徒強行勒頸、企圖拖入草叢。台南市警方獲報後不敢掉以輕心，立即啟動快速偵查機制，於案發24小時內迅速鎖定目標，並於今（23）日傍晚5時55分，跨區於東區勝利路將蔡姓嫌犯緝捕到案。

正義騎士斷棍救命 惡煞跨區逃亡一日落網

回顧案件經過，該名女高中生於22日下午近6點放學步行前往公車站，行經忠孝路時，突遭一名全身檳榔味、蒙面且戴手套的黑衣男子襲擊。男子從後方勒脖摀嘴，企圖將她拖往路旁空地草叢。所幸當時一名下班路過的陳姓騎士察覺異狀，奮不顧身持木棍衝上前制止，甚至連木棍都打斷了，才成功嚇退歹徒。

永康分局副分局長洪百亮表示，警方接獲報案後，隨即整合警力與科技偵查資源，展開地毯式追蹤。經專案小組調閱監視器與相關事證，成功掌握35歲蔡姓嫌犯行蹤，並在今日傍晚持檢察官核發之拘票，於台南市東區勝利路將其拘提到案，目前正帶回訊問，全力釐清犯案動機。

黃偉哲力挺警方專業 啟動校園安全維護機制

對此，台南市長黃偉哲也對警方的高效率表示高度肯定。黃偉哲強調，警方在短短24小時內將嫌犯逮捕歸案，展現了守護市民安全的決心。他特別感謝第一線員警的辛勞，並責成相關單位全面檢討防範機制，務求杜絕類似隨機事件再次發生，為市民打造安心的生活環境。

為確保學生安全，台南市警察局表示，已同步與教育單位啟動「校園安全維護機制」，除了強化各級學校周邊的巡邏密度，針對重要的通學路線也將增加警力部署。警方重申，對於危害治安的暴行絕對採取「零容忍」態度，未來將持續強化治安作為，全力守護市民生命財產安全。