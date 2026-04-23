金門預算審查激烈攻防 董森堡提議刪除農試所800萬預算遭否決

▲金門縣議會第八屆第7次定期會董森堡議員質詢。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣議會第八屆第7次定期會，於今（23）日進行預算提案審查，金酒公司與農試所預算成為攻防焦點。議員董森堡針對金酒公司營運體質提出建言，要求下修年度營業目標，並嚴正要求追究過去廈門行銷案失敗的決策責任。

​董森堡於會中指出，根據金酒總經理王中聖說明，截至上週為止年度營業額執行率僅1成多，今年第一季營業額執行率僅約 8 成左右，董森堡直言，對於金酒年度歲入是否能達成感到憂心，他認為過度追求高額目標（125 億元）恐導致酒品濫發、貶損金酒價值，建議下修至 120 億元。

對此，王中聖表示將以穩健為前提努力衝高。董森堡更進一步提出附加建議，要求金酒公司必須針對金酒廈門總經銷「旺大順」簽約案失敗、訴訟定讞僅拿回十六分之一履約保證金一事，落實究責制度。

​此外，董森堡亦針對農試所高達 800 萬元的景觀平台工程提出質疑，認為該工程以前就曾做過，但後來遭風災損毀且效益不佳，提議減編甚至是刪除預算。然而，主席陳泱瑚及第三小組成員認為應尊重分組審查結果，雙方針對議事程序產生短暫辯論。董森堡強調，聯席審查本就是由不同組別議員表達不同的意見和看法，這才是民主社會的展現。最終，在小組成員反對下，農試所該筆預算刪除案未獲通過。