女警產後大出血亡　「曾親手頒獎給她」蔣萬安悲痛：是國家的損失

▲北市一名女警產後大出血身亡，引發社會關注。（圖／達志示意圖）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市警局中正一分局督察組36歲女警陳芊雯18日喜迎女兒，沒想到產後因大出血失去呼吸心跳，經搶救後仍在20日不幸離世，引發社會關注。台北市長蔣萬安表示，陳芊雯是一位富有正義感、責任心的優秀警員，2024年榮獲北市警察最高榮譽金吾獎，他當時還親手頒獎，如今得知噩耗真的非常心痛，已指示警局全力協助治喪。

蔣萬安23日晚間表示，陳芊雯是一位富有正義感、責任心的優秀警員，在其他同仁眼中，陳芊雯總是笑瞇瞇地站在隊伍最前排，勇於接受任務和挑戰，「2024年，芊雯從七千名警力中脫穎而出，榮獲臺北市警察最高榮譽金吾獎，那天，我親手頒發獎座給她，並和她們一家人合影留念，我們都深深地以她為榮。」

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▲蔣萬安發文哀悼女警「芊雯的離開不只是家人的損失，更是國家的損失」。（圖／記者李毓康攝）

如今得知陳芊雯的噩耗，他真的非常心痛，並在第一時間指示警察局長全力協助治喪，並提供家屬長期的關懷與支持，「今天（23日）下午，我到靈前拈香，也看到警局同仁自發地輪流來致意、陪伴家屬，對於芊雯的離世，大家都萬分不捨。」

蔣萬安說，「陳爸爸跟我聊到，自己當了30年義警，或許芊雯就是從小看著爸爸穿制服，萌生了投入警界、為社會服務的使命感，我想，芊雯的離開不只是家人的損失，更是國家的損失。」

除了表達哀悼，他也向陳芊雯的家屬承諾，只要有任何需要，警察局、衛生局、社會局都會第一時間提供協助，市府一定會陪伴家屬走過最艱難的時刻，「我也特別請馬偕醫院全力救助芊雯的寶貝女兒，請芊雯放心，我們會全力守護孩子平安健康，守護你最掛念、深愛的家人。」