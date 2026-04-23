投身攝影一甲子　江村雄獲聘暨大榮譽講座教授

▲江村雄（左）獲聘暨大榮譽講座教授，攝影美學教育館同步揭幕。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

攝影家江村雄長年致力於攝影藝術創作與推廣，在國際攝影界享有極高聲譽；國立暨南國際大學日前聘請江村雄擔任榮譽講座教授，並於即日起在校內展出「江村雄攝影美學教育館」，表彰其於攝影創作與美學教育領域之卓越貢獻。

暨大於4月11日在校內圖書館舉行「江村雄榮譽講座教授頒證暨江村雄攝影美學教育館開幕典禮」，現場雲集逾300位國內外攝影藝術界人士及相關單位代表，包括亞州影藝聯盟秘書長謝良明、八卦山大佛景區董事長張世良、馬來西亞拿督韓春錦、中國攝影學會副理事長陳缺、彰化縣政府參議柯呈枋等都出席表達祝賀。

暨大校長武東星指出，江村雄投身攝影藝術逾一甲子，見證從黑白、彩色到數位影像的時代變革，其影像作品不僅細膩紀錄社會變遷，更深層反映個體生命經驗，始終引領潮流，過去在全球五十餘國、百餘城市國際沙龍中，累計獲得入選獎項高達1萬1662 次，成就斐然；此次其獲聘為暨大榮譽講座教授，將有效深化校內藝術教育資源，並搭建起學生與頂尖藝術家直接對話的學習橋樑。

江村雄指出，承蒙暨大厚愛、獲頒榮譽講座教授，並舉行美學教育館開幕典禮，深感榮幸；他回顧多年來的攝影創作歷程，深知藝術之路永無止盡，未來期盼能將個人長年所累積之經驗與理念，逐步融入校園教育之中，作為微薄的貢獻；他更將畢生珍藏的六千餘冊攝影專業書籍、三十年來的國際攝影刊物，連同先前捐贈價值約700萬元的數位影像設備，全數無償捐贈給暨大。

武東星說，江村雄提供的資源使該校成為影像研究的重要典藏基地，「江村雄攝影美學教育館」未來則將作為攝影作品典藏、展示與教學推廣的整合平台，並結合常態性課程、大師講座與專題展覽，提供師生及社會大眾多元的視覺藝術體驗，進一步強化影像藝術的教育功能，拓展校園與社會的文化連結，也將是該校推動藝術紮根的重要據點，他也鼓勵學生加以善用，發展專長與興趣。