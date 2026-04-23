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桃園市議員朱珍瑤遭恐嚇　黑衣男闖服務處喊「不要碰」1件事

▲桃園市議員朱珍瑤今天傳出服務處遭黑衣男恐嚇，要求「不要再碰某個議題」等語，圖為朱珍瑤日前在市議會質詢環保局長顏己喨（圖／翻攝自朱珍瑤臉書）

▲桃園市議員朱珍瑤今天傳出服務處遭黑衣男恐嚇，要求「不要再碰某個議題」等語。（資料照／翻攝自朱珍瑤臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員朱珍瑤今（23）日傳出其服務處21日遭黑衣男子闖入恐嚇，要求「不要再碰某個議題」，甚至揚言將展開抹黑操作等語，朱珍瑤隨即報警處理，八德警方通知涉案男子到案說明，依恐嚇罪嫌函送桃園地檢署偵辦；桃檢檢察官訊問後，諭知被告以3萬元具保。

國民黨籍市議員朱珍瑤今天傍晚在臉書PO文指出，4月21日上午10時20分，一名黑衣男子闖入服務處，以看似「善意提醒」方式，對當時單獨留守的服務處人員進行語帶威脅意味言語施壓，要求「不要再碰某個議題」，甚至揚言將展開抹黑操作，並提及其他民意代表及市長也可能成為被鎖定的對象。

朱珍瑤隨即至八德分局完成報案，警方已啟動相關偵查程序。在此嚴正譴責任何形式恐嚇、威脅與非法行為，並要求相關單位徹查到底，絕不容許任何人以暴力、恫嚇或暗黑手段干預公共事務。強調這不是誤會，更不是單純的閒聊，而是對民主社會中公開發聲者的威脅與挑戰。面對選舉將近，各種假消息、惡意操作與暗黑手段，恐怕將層出不窮。

朱珍瑤重申，長期以來都很關心「農地農用」問題，但政府常常捉小放大，民眾只是在自家農地堆放物品就要被罰款六萬元，還要限期改善，否則可連續開罰，但很多違法的廢棄業者，長期占用農地，違反面積高達萬坪，政府卻毫無作為，甚至以輔導之名，開出6000元罰單就可以繼續違法使用，政府罰單形同保護傘，可能是得罪這些業者才會被恐嚇。她不反對政府對地目不合業者進行輔導，但農發條例對農地農用有嚴格限制，業者須先將農地回復農用後，完成農地興辦事業計畫，才能興建各項設施，希望相關單位把握原則，否則就會有圖利等問題。

據指出，八德警方受理報案後，隨即通知涉案黑衣男子到案說明，釐清恐嚇案始末，警方依恐嚇罪嫌函送桃檢偵辦；桃園地檢署檢察官複訊後，諭知被告以3萬元具保候傳。

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