日人推薦東京台灣甜點店　遭台網友出征：就簡體字為何強調台灣

▲日本人推薦東京台灣甜點店，遭台網友出征。（AI協作圖／記者趙蔡州製作，經編輯審核）

記者趙蔡州／綜合報導

一名日本網友近日在Threads分享一間在東京的台灣甜點店，覺得店內的綜合芋圓味道很溫和、很好吃，對她來說就像是「東京裡的台灣」，不料貼文卻遭部分台灣網友出征，指責店家使用大陸用語，老闆也是中國人，不滿「為什麼要強調台灣」，但也有網友說，原PO是日本人，根本分不出口音跟用詞差異，「瘋狂責備一個外國人，好像也不太對唉」。

原PO在Threads表示，東京池袋有一間她很喜歡的仙草店，店裡的店員和客人很多都是台灣人，感覺一直都很受台灣人喜愛，這次她第一次點了綜合芋圓，覺得味道很溫和，非常好吃，對她來說「這間店就是東京裡的台灣」。

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遭質疑用語與背景 部分台網友出征批評

不料貼文分享後，遭到部分台灣網友出征，「這間明明就簡體字，為什麼要一直強調台灣」、「偽台的中國店家，請迴避」、「明明就是中國人開的，幹嘛蹭台灣」、「雖然原PO是日本人，但如果真的喜歡台灣的話，不妨多一點政治敏感度」。

原PO澄清資訊來源 稱依台灣人推薦撰寫

對此，原PO說明，因為店裡的老闆是台灣人，這家店也是台灣人提供給她的，加上有介紹台灣資訊的媒體曾報導這間店，所以才會這樣寫，「我自己也在這樣的前提下，認為自己吃到的是台灣甜點，當然我也知道，店內有其他不同類型的餐點或品項」。

承諾未來用詞更謹慎 避免再引發爭議

她最後也說，未來介紹日本境內的店家，會盡量避免使用台灣料理、台灣甜點，「無論實際情況如何，對我來說很難自行判斷，因此我會改為更謹慎的表達方式」。

網友反挺原PO 批過度出征反而不妥

其他網友看了原PO的說明後紛紛表示，「原PO是日本人，根本分不出來口音跟用字，瘋狂責備一個外國人，好像也不太對唉」、「不就推薦一家不錯的甜品店，不知道在自卑什麼，不要這麼可憐好嗎」、「偏激的人到底有什麼毛病」、「沒想到分享吃的文章也會被出征」、「即使老闆之一有中國人，能把台灣的甜點做得好吃又有台灣味，那也很棒啊」。

也有知情的網友說，「老闆是中國人，記得是跟台灣女友開的，有些品名不確定是不是台灣甜點，應該是中國、台灣甜點都有」、「這間店老闆是中國人，他女友是台灣人，之前有討論過，可以搜尋一下」、「之前老闆娘就有說明，老闆娘是臺灣人，她的男朋友是中國人」。