大自然是最佳療癒空間　全台「馨生保護服務據點」落腳清境農場

▲法務部、退輔會首度合作於清境農場成立馨生保護服務據點。（圖／清境農場提供）

記者高堂堯／南投報導

南投地檢署、犯罪被害人保護協會與清境農場日前共同成立全台海拔最高的「馨生保護服務據點」，即起正式運作；農場指出，這次是法務部與退輔會首度跨部會合作，也讓清境農場能夠陪伴馨生家庭，在群山環抱中迎接生命新希望。

據點揭牌儀式於21日舉行，由法務部保護司長洪信旭、犯保協會董事長張斗輝、清境農場場長王仁助共同主持，臺灣高檢署主任檢察官侯千姬、高檢臺中分署檢察長林錦村、南投地檢署檢察長周士榆、橋頭地檢署檢察長郭景東、彰化地檢署檢察長黃智勇、彰化分署分署長郭景銘、南投縣警局長謝宗宏，以及犯保南投分會主委吳明賢等，也出席共同見證。

王仁助表示，大自然是最好的心理療癒空間，此次揭牌具有兩大指標意義：一是創下全國馨生據點的最高海拔紀錄，二為開啟公部門資源整合的新模式；透過跨部會資源投入，讓空氣清新與山景遼闊的農場不僅只是旅遊亮點，更具備社會責任、陪伴被害家屬重新找回向前的勇氣。

南投地檢署指出，該座雲端據點未來將提供法律諮詢、生活與情感的一站式支持，專注於服務南投偏鄉及高山地區的馨生家庭，讓家屬能在自然的環境中，透過參與志工座談與草地漫步，重新發現生活的美好連結，可望將一般印象冰冷的傳統法律會談空間，轉化為「真誠陪伴」的心理支持場域。