軍購條例卡深水區！金額、採購項目沒共識　韓國瑜裁示27日再協商

▲韓國瑜二度針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」召集朝野協商。（圖／翻攝國會頻道）



記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜今（23）日下午再度針對軍購特別條例召集朝野黨團協商，但最終僅在名稱、立法意旨及條例施行時間有達成共識，在「深水區」的金額與採購項目仍然沒有共識。對此，韓國瑜裁示下週一（27日）繼續進行黨團協商，隨後宣布散會。

韓國瑜今日二度針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」召集朝野協商。在逐條討論時，對於第一條條文，行政院、民眾黨版本都寫「因應中共軍事威脅」，但國民黨版本則略去「中共威脅」僅稱「為因應國際情勢」。

國民黨立委牛煦庭表示，為什麼一定要把「因應中共軍事威脅」納進來，這樣會升高對立情勢，這樣從外交角度來看，不見得是好事；綠委莊瑞雄表示，不需要糾結這個，不然用國防部版本也好。國防部長顧立雄認為，以民眾黨版本提出的版本修正。藍委馬文君也說，過去兩次特別條例以寫「因應敵情威脅」。

經過許久後，朝野達共識為，「為因應敵情威脅及迫切國防需要，建置可保衛國家安全及強化不對稱戰力之武器及裝備，運用重層嚇阻，強化防衛韌性，厚植國防實力，以提升聯合作戰效能，確保國家安全，特制定本條例」。韓國瑜也同意先通過他也說，「我們到深水區再說，我們現在連淺水區都游不出去」。

協商談到金額部分，因行政院版預算是1.25兆元、民眾黨團為4000億元、國民黨團是3800億元加N。莊瑞雄說，行政院版國防部編8年1.25兆；民眾黨的版本是3500億；台中市長盧秀燕8100億，但民眾黨主席黃國昌又說藍白已達共識是8100億，那現在到底是編多少？現在喊出要多少又說不出來，這樣怎麼談事情？

顧立雄表示，國防部提出1.25兆涵蓋「七大類能力建構」，缺一不可，如果只保留對美軍購，而捨棄了國內委製與商購，會斷掉國防自主能力。

顧立雄也說，年度新增軍事投資金額有限， 1.25兆規模是依據作戰整體運用的規劃，如果按照目前在野黨只有110億美元已經知會國會的項目，這顯然，是沒有辦法能夠接受」。眼看顧立雄講得情緒有些激動，韓國瑜緩頰，「顧部長你講得大家都心情沉重起來，深呼吸，保持微笑、稍微愉快」。

一陣交鋒過後，韓國瑜表示，本案經歷充分溝通，還有4條保留條文，包括項目以及經費，希望各黨團繼續保持溝通，下星期一下午兩點半繼續召開朝野協商。