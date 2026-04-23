近9千人參賽！Challenge Taiwan本週末登場　東警全面啟動交管

▲台東鐵人三項週末登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「2026 Challenge Taiwan 國際鐵人三項賽」將於4月25、26日一連兩天在台東登場，本屆賽事吸引8,860名國內外選手參與，規模再創新高。為確保賽事順利進行，台東縣警察局已完成各路段勤務部署，針對賽道秩序與交通安全全面強化維護。

警方指出，本次賽事場域涵蓋台東森林公園、活水湖及台11線海岸公路等路段，屆時將轉為鐵人三項競技場地。首日（25日）由226公里及113公里長距離賽事揭開序幕，選手自森林公園出發，行經中華大橋、富岡、都蘭及東河，於台11線八邊橋南端折返；次日（26日）則由標準賽、短距離賽及小鐵人賽接續登場。

在自行車賽段交通維護方面，警方將於台11線採單邊順向通行並實施彈性疏導，另於馬亨亨大道、中華大橋聯絡道及各折返點等重點路段實施交通管制，減少人車交織風險。

路跑賽事則橫跨市區多條主要道路，包括馬亨亨大道、海濱公園周邊及鐵花路等區域，警方將採分時分段方式進行交通管制，視賽況機動調整封閉或分流措施，以維護選手與用路人安全。

台東縣警察局提醒，參賽選手於賽前試游及賽事期間，應依規定停放車輛並遵守交通管制措施，行經路口務必配合員警與交管人員指揮。另預期26日賽後將出現大量車潮，警方已規劃於台9線南迴路段加強交通疏導與機動管制，確保返程順暢。

警方呼籲民眾，賽事期間行經相關路段請提前改道或配合現場交通指引，共同維護大型國際賽事順利進行，展現台東良好交通秩序與城市形象。