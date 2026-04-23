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最高檢再出新書　考察4國檢察實務與世界對話

▲▼《荷比盧星檢察實務》新書發表會。（圖／最高檢提供）

▲最高檢察署舉辦《荷比盧星檢察實務》新書發表會。（圖／最高檢提供）

記者劉昌松／台北報導

最高檢察署23日舉辦《荷比盧星檢察實務》新書發表會，系統整理荷蘭、比利時、盧森堡及新加坡的檢察制度與實務，包含歐洲反詐欺辦公室運作、法庭公開直播及科技偵查等，台灣正面臨的司法議題。檢察總長邢泰釗指出「事在人為」，相較4國的靈活，我國檢察人事制度與觀念不夠健全，未來應通盤檢討改革。

邢泰釗表示，《荷比盧星檢察實務》編纂目的，正在於「觀法列邦、取鑑興制」。透過系統化分析與整理，讓讀者掌握荷蘭、比利時、盧森堡及新加坡檢察制度之整體樣貌，進而作為我國制度精進與司法實務發展之參考。

法務部政務次長黃謀信指出：「《荷比盧星檢察實務》除了介紹荷比盧星4國的檢察制度運作外，就重要或近期新興的熱門議題，例如偵查不公開、國際刑事法院（ICC）、打詐、法庭直播及科技偵查等也都有著墨，可謂『專業多元、質量俱優』。本書外國法的收集，讓檢察官不論是偵查實務或修法研議，都可以事半功倍，並形塑檢察機關國際化的價值」。

這本書匯集多位檢察同仁之研究心得、參訪觀察與制度整理成果，由檢察官張安箴擔任主編，由劉建志協力，另由林彥良、謝幸容、李頲翰、黃紋綦、黃士元、洪敏超、楊翊妘、陳玟君及王珮儒等共同撰述完成。其中負責撰寫歐洲反詐運作章節的李頲翰表示，當犯罪已經高度分工、跨平台、跨境運作，司法必須超前部署，希望本書能幫助台灣司法體系在下一次防制洗錢評鑑時獲得更好成績。

比利時臺北辦事處長馬徹、盧森堡臺北辦事處長高福德、新加坡駐臺北商務辦事處副代表蕭偉雄及三民書局董事長劉仲傑出席新書發表會，最高檢強調，這不僅是一本專書問世，更象徵我國檢察制度在國際交流、比較法研究與實務精進方面，再向前邁進一步。

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