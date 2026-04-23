台東推動不動產廉政教育　稅地攜手強化反賄反詐

▲稅地聯手！台東辦誠信工作坊。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化不動產從業人員的法治觀念與專業倫理，台東縣稅務局於21日舉辦「廉馬當先．稅地聯手」專業倫理工作坊，邀集地政士及不動產仲介經紀業者參與，並結合台灣台東地方檢察署及縣府政風處，透過跨機關合作，深化反賄選與防詐意識，打造廉潔透明的不動產交易環境。

本次課程聚焦實務導向，特別邀請台東地檢署檢察長蕭方舟及主任檢察官柯博齡，以實際案例解析賄選及詐騙常見手法，協助第一線從業人員辨識潛在風險，強化法治應對能力。政風處則從制度與倫理面切入，說明稅務與地政業務中應遵循的廉政規範，提升整體專業自律。

活動並安排座談交流，由稅務局代理局長率各科室主管，與業界代表面對面討論實務執行與廉政議題，回應第一線需求，促進公私部門溝通，提升行政透明度與服務效能。

稅務局指出，不動產交易涉及龐大資金流動，從業人員在過程中扮演關鍵把關角色，除須熟悉相關法令外，更應具備高度誠信與風險意識，協助民眾防範詐騙，守護財產安全。

會中亦強調「反賄護台灣」理念，提醒從業人員在選舉期間應嚴守法紀，拒絕任何形式賄選或不當利益輸送，共同維護民主制度的公平與正當性。

台東縣稅務局表示，未來將持續透過跨機關合作與專業培訓，深化廉政教育，結合民間專業團體力量，推動建立透明、誠信且具信賴度的不動產市場，為台東打造更安心的居住與投資環境。